Csődbe ment az amerikai elnökök öltöztetője, a Gordon Gekko-éra szabója

250 észak-amerikai üzletéből 51-et bezár, vevőt keres az üzletláncra, és csődvédelmet kér az ikonikus ruházati cég, a Brooks Brothers, amely 4 kivételével az összes amerikai elnököt öltöztette.

A globális pandémia térdre kényszerítette az egyik legismertebb amerikai ruházati céget, az 1818-ban New York-ban alapított Brooks Brothers-t is, a vállalat csődvédelmet kért, bezárja 51 üzletét, a cég tulajdonosa, Claudio Del Vecchio vevőt keres a vállalatra. A legrégebbi, folyamatosan működő amerikai ruházati cég 3 amerikai üzemét is bezárja.

Bár a bukásnak már voltak előjelei, hiszen az elmúlt években sem tudott nőni a vállalat bevétele, a vásárlók egyre inkább az online csatornákon kerestek ruhákat, és folyamatosan csökkent a konzervatívabb irányt képviselő Brooks ruhái iránti érdeklődés, ráadásul a vállalat tulajdonosa már hónapokkal ezelőtt is beszélt a csődvédelem lehetőségéről, a kegyelemdöfést a járvány vitte be, a távmunka, az online állásinterjúk, a protokollesemények vagy éppen a ballagások, ünnepségek elmaradása miatt meredeken esett a kereslet az alkalmi öltözetek iránt.

A Brooks egy amerikai ikon, 4 kivételével az összes amerikai elnököt öltöztette, a cég öltönyét viselte elnöki beiktatásakor többek között Abraham Lincoln, Barack Obama és Donald Trump is, de a Brooks öltöztetett olyan sztárokat is, mint Clark Gable, Andy Warhol és Stephen Colbert, Ralph Lauren pedig a Brooks-nál kezdte értékesítőként.

A mostani válság több amerikai kiskereskedelmi céget is csődközeli helyzetbe sodort, többek között a J.C Penney, a Neiman Marcus és a J.Crew is csődvédelmet kért az elmúlt hónapokban.

(The New York Times)

Címlapkép: Scott Olson/Getty Images