Hat új járatot indít a Wizz Air Abu Dhabi

A Wizz Air Abu Dhabi, az Egyesült Arab Emírségek legújabb nemzeti légitársasága bejelentette, hogy 2020. október 1-jétől 6 kiemelten várt útvonalat indít Abu-Dzabiból - derül ki a Wizz Air közleményéből.

A Wizz Air Abu Dhabi, a régió egyik legnagyobb holdingja, az ADQ és a Wizz Air Holdings Plc. közös vállalkozása. Nemrégiben nemzeti légitársasági státuszt kapott az Egyesült Arab Emírségek kormányától, amelynek megszerzéséhez a működés megkezdése előtt eleget kell tennie a szabályozási előírásoknak.

A Wizz Air Abu Dhabi Airbus A321neo repülőgépekből álló flottája a régiós versenytársakhoz képest a legkisebb ökológiai lábnyomot és a legalacsonyabb költségszintű működést teszi lehetővé. A légitársaság kezdeti útvonalhálózata Alexandriát, Athént, Kutaiszit, Lárnakát, Odesszát és Jerevánt foglalja magában.

A mai bejelentés nyomán az Egyesült Arab Emírségek fővárosa éves szinten 350 000 ülőhely kapacitással bővül. Ahogy azt a légitársaság már korábban közölte, a működés első 6 hónapjában további 4 Airbus A321neo repülőgép áll szolgálatba. A további repülőgépekhez tartozó útvonalhálózatot a későbbiekben jelenti majd be a légitársaság.

A jegyárusítás megkezdésével egyidőben a légitársaság elindítja arab nyelvű weboldalát és mobilalkalmazását, hogy megkönnyítse arabul beszélő utasai számára az online keresés és jegyvásárlás folyamatát.

A Wizz Air a még higiénikusabb légi közlekedés korszakának beköszöntével fokozott egészségügyi óvintézkedésekkel védi utasait és személyzetét. Az új fedélzeti protokoll részeként a repülés ideje alatt az utasok és a személyzet számára egyaránt kötelező az arcmaszk viselete, továbbá a személyzet számára a gumikesztyű használata is előírt. A WIZZ szigorú napi tisztítási ütemtervét követően az éjszakai órákban vírusölő eljárással fertőtlenítik a repülőgépeket. Az utasok a fedélzetre lépés pillanatában fertőtlenítő törlőkendőt kapnak, amennyiben az utasok száma engedi, a személyzet az utasokat távol ülteti egymástól, ezzel is minimalizálva a fizikai érintkezés lehetőségét. A fedélzeti magazinokat eltávolította a légitársaság, hogy ezzel is csökkentse az esetleges fertőzés esélyét. A légitársaság javasolja, hogy az utasok az utazás előtti vásárlásokat (pl.: feladott csomag, WIZZ Priority, Fast Track) online végezzék el, ezzel minimálisra csökkentve a felesleges fizikai kapcsolatot a repülőtéren is. Az alábbi linken megtalálható a Wizz Air új egészségügyi és biztonsági előírásait bemutató videója - írja a közlemény.



