Elromlott a végére a hangulat Amerikában

Újabb és újabb csúcsokat döntögetett az utóbbi időben a Nasdaq, a hétfői kereskedést azonban a Facebook, az Amazon, a Netflix, az Alphabet és a Microsoft is legalább 0,5%-os eséssel zárta, vélhetően a Kaliforniában bejelentett korlátozások sem tettek jót a hangulatnak (lásd alább). A Nasdaq végül 2,1%-ot esett hétfőn, és a rossz nap végi hangulat a másik két vezető részényindexre is átgyűrűzött: az S&P 500 0,94%-os eséssel, a Dow pedig minimális, 0,04%-os emelkedéssel zárta csak a napot, pedig utóbbi 2% feletti pluszban is járt hétfőn.