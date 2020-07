Emelkednek a tengerentúli tőzsdék, új csúcson a Nasdaq

Az Egyesült Államokban és a világ más részein is emelkedő koronavírus-fertőzések ellenére is jó hangulatban indult a hétfői kereskedés Európában, a kontinens börzéi a délelőtt második felében továbbra is emelkedtek. A tengerentúlon hamarosan útjára induló gyorsjelentési szezon mellett a befektetők a vállalati hírekre figyeltek, a finn szelepgyártó, a Neles papírjai 36,9 százalékkal került feljebb, miután a svéd ipari csoport, az Alfa Laval 1,73 milliárd eurós felvásárlási ajánlatot tett a cégre. A DAX 0,9 százalékos emelkedése mellett 0,6 százalékkal került feljebb, míg a magyar tőzsde alulteljesítő ma délelőtt.