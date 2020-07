Az Egyesült Királyság kitiltja a Huaweit az 5G hálózatából

Az Egyesült Királyság kedden bejelentette, hogy kitiltja a Huaweit az 5G hálózataiból, ami egy 180 fokos fordulatot jelent a kormány részéről a korábbi álláspontjukhoz képest.

Oliver Dowden, a digitális fejlesztésért felelős brit minisztérium vezetője beszélt erről kedden a parlamentben. Dowden szerint az országban tevékenykedő mobilszolgáltatóknak év végéig fel kell hagyniuk a Huawei telekommunikációs eszközeinek vásárlásával, tovább minden Huawei eszközt el kell távolítaniuk a már meglévő infrastruktúrájukból 2027-ig.

Dowden azt is elmondta, hogy a lépés miatt az 5G hálózatok bevezetése három évvel csúszhat, valamint 2 milliárd fontos költséget vonhat maga után.

A lépés azért is meglepő, mivel az Egyesült Királyság januárban korlátozott hozzáférést biztosított a cégnek az ország következő generációs mobilhálózatának kiépítéséhez. A korábbi iránymutatás szerint a szolgáltatóknak 2023-ig 35 százalékra le kellett csökkenteniük infrastruktúrájukban található olyan perifériális hozzáférési elemek kiépítéséhez szükséges eszközök arányát, amelyek a Huaweitől származtak.

Azért is jelentős ütés ez a Huaweinek, mert cég az elmúlt időszakban felpörgette a beruházásokat az Egyesült Királyságban, többek között egy új kutatási és fejlesztési központot is létrehoztak Cambridgeben.

Ez a csalódást keltő döntés minden Egyesült Királyságbeli ember számára rossz hír, akinek van mobiltelefonja

– közölte Ed Brewster, a Huawei U.K szóvivője.

Brewster szavaira reflektálva meg kell jegyezni, hogy a lépés mindenképpen hatással lesz az ottani szolgáltatókra, hiszen a legnagyobb mobilszolgáltatók közül három, az EE, a Vodafone, és a Three már telepített 5G-t az infrastruktúrájába. A Vodafone és a BT vezetői múlt héten beszéltek arról, hogy legalább öt évbe telne kicserélni a Huawei telekommunikációs eszközeit egy másik vendoréra.

Az Egyesült Államok viszont valószínűleg kedvezően fogadja a döntést, hiszen már évek óta nemzetbiztonsági aggályokat fejeztek ki a Huaweiel kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy a cég felszereléseivel Kína kémkedhet és értékes információkhoz juthat. A Huawei ezzel szemben minden vádat tagad, és azt állítja, hogy a független a kínai kormánytól.

A másik oldalon viszont az Egyesült Királyság és Kína kapcsolatának romlásához vezethet a lépés, amely az elmúlt időszakban egyébként is nyomás alá került a hongkongi nemzetbiztonsági törvény kapcsán, miután a brit kormány szerint a törvény sérti Hongkong autonómiáját.

Miután a Huawei az USA-Kína közti feszültségek egyik fő tűzvonalában van, ez meglátszik a vállalat eredményein is. A Huawei kedden hét év óta a leglassúbb első féléves árbevétel növekedéséről számolt be, ami részben az USA által eszközölt szankcióknak, valamint a koronavírus járványnak volt betudható. A társaság 64,23 milliárd dolláros árbevételről számolt be az első félévben, ami a tavalyi év azonos időszakához képest 13,1 százalékos növekedést jelent.

(CNBC)

Címlapkép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images