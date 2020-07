Fordulat az amerikai tőzsdéken

Bár eséssel indult a kereskedés a tengerentúli tőzsdéken, mostanra fordulat állt be, és a Dow 0,7 százalékos pluszban van, míg az S&P 500 stagnál, a Nasdaq viszont továbbra is 0,8 százalékos mínuszban jár. A Dow komponensei közül az emelkedést a Travelers vezeti, melynek árfolyama 2,7 százalékot emelkedett, de az Exxon Mobil és a Chevron is ott van az első ötben két százaléknál nagyobb emelkedéssel. A két olajipari óriáscég árfolyama kedvezően reagált rá, hogy az olaj ára is emelkedik, a szeptemberi leszállítású Brent, és a szintén szeptemberi határidős WTI 1,9 százalékos pluszban van, amely részben annak köszönhető, hogy az OPEC havi jelentése szerint a olaj kereslete 2021-be rekord mértékben pattanhat vissza.