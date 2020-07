Elektromos autó lázban égnek a tőzsdék, a befektetők nem bírnak betelni a részvényekkel

Az elmúlt időszakban hihtetlenül megnőtt az elektromosautó-gyártó részvények népszerűsége a tőzsdéken. A trend tagadhatatlan, mi sem példázza ezt jobban, hogy az iparág úttörőjének számító Tesla már nagyobb piaci kapitalizációval rendelkezik, mint a bármelyik másik hagyományos autógyártó. A befektetők pedig rávetik magukat szinte az összes kínálkozó lehetőségre, pedig fundmentális oldalról elég kérdőjelesek ezek a cégek, sokkal inkább a sztori az, ami miatt a befektetők széttépik a részvényeket.

Elektromos autó lázban égnek a tőzsdék

Az egyik legforróbb téma most a tőzsdéken az elektromosautó-gyártó szegmens és annak különböző képviselői. Világos trend, hogy az autógyártók is zöldebb irányba mozdulnak le, ezt a trendet pedig a befektetők is igyekeznek meglovagolni, bár árazás szempontjából igen nehéz kérdés, hogy a mégis mennyit érhet egy feltörekvő alternatív-hajtású járműveket gyártó cég.

Annyi bizonyos, hogy elektromosautó-gyártók részvényei elképesztő ralit produkáltak az elmúlt időszakban, amely részben a pozitív vállalati híreknek volt köszönhető, részben pedig annak a vételi momentumnak, vagy nevezhetjük Robinhood hatásnak is, melynek során a kisbefektetők rávetették magukat az ígéretes cégek részvényeire.

Amerikában óriási népszerűségnek örvend a fiatalabb generációk körében elterjedt Robinhood nevű kereskedési platform, melynek nevéből ered a Robinhood hatás kifejezés, amely a kisbefektetők vételi momentumára, a kisbefektetők által meglovagolt trendekre utal.

Valahol azért meglepő a szektor ralija, hiszen a számos cég közül egyedül a Tesla és a Nio gyárt nagy mennyiségben járműveket, és csak a Tesla termel profitot.

Tesla, a legnagyobb

Ha az elektromosautó-gyártókat vizsgáljuk, a Tesla megkerülhetetlenné vált, mint a szektor legnagyobb szereplője, piaci érték szerint a vállalat már nagyobb, mint a Toyota, a Ford, és a General Motors együttvéve.

Hogy mi áll a mostani rali mögött? Röviden, minden: egyre valószínűbbé válik, hogy a cég bekerülhet az S&P 500 tőzsdeindexbe a második negyedéves gyorsjelentést követően, emellett a Wall Street-i elemzők is sorra adják a felminősítéseket, és a terjeszkedéssel kapcsolatos spekulációk, valamint elektromos autók jövőjével kapcsolatos egyre optimistább befektetői szemlélet is hajtja a ralit, amely során a Tesla árfolyama már 262,6 százalékot emelkedett idén.

Az S&P 500-ba való bekerülés egyébként koránt sem garantált, a cég július 22-én teszi közzé legfrissebb számait, ahol pozitív GAAP profitról kellene beszámolniuk az indexbe való bekerüléshez, azonban optimizmusra adhat okot, hogy a cég korábban közzétett várható értékesítési számai messze felülmúlták az elemzői várakozásokat.

A mostani rali azonban nem csupán az S&P 500-ról szólt, a Roth Capital Partners elemzője az ajánlását eladásról tartásra változtatta hétfőn, emellett a célárát is megemelte 350 dollárról 750 dollárra (bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez még így is 102,24 százalékkal az 1 516,8 dolláros keddi záróár alatt van). A részvények általában pozitívan reagálnak az elemzői felminősítésekre, még ha azok csak tartásra változtatják az ajánlásukat. Viszont ami még fontosabb, hogy az elemző szerint Elon Musk, a Tesla vezére az indiai piacra készül belépni, ahol az elemző Kínához hasonló potenciált lát.

Végül pedig ami valószínűleg a legnagyobb mozgatófaktor a Tesla őrült menetelése mögött, hogy a befektetők hisznek a cég sztorijában. Az Aegon Asset Management korábbi vezérigazgatója kiírt egy szavazást Twitteren, amelyből kiderül, hogy a válaszadók többsége úgy gondolja, hogy 2030-ra az újautó értékesítés 75 százalékát teszik majd ki az elektromos autó eladások.

What % of the global auto industry will be full EV (not hybrid) by 2030? $tsla — Gary (Black) July 12, 2020

Sőt, egy második szavazásból az derült ki, hogy a befektetők szerint a Tesla piaci részesedése az elektromos autó piacon 25 százalékos, vagy annál több lesz.

Poll #2: TSLA currently has 17% Global EV share. What % Global EV share will TSLA hold by 2030? $tsla — Gary (Black) July 12, 2020

Persze azt is látni kell, hogy ezek az eredmények rendkívül optimisták, és nagy valószínűséggel éppen a Tesla részvényesek szavaztak, hiszen Black évek óta szorosan követi a részvényt és rendszeresen posztol róla, tehát feltehetően a követőinek is hasonló az érdeklődése.

A leszűrhető tanulság ebből sokkal inkább az, hogy a befektetők mennyire hisznek a Teslában.

Új érkező a piacon, Spartan Energy Acquisition

Bár jelenleg a Tesla töri az utat, sorra jelennek meg a friss versenytársak is a piacon, nemrég nagy port kavart a Hyliion, amely izgalmas, és rendhagyó megközelítéssel hódítaná meg a szegmenst. Az egyik legújabb hasonló tőzsdei sztori pedig a Spartan Energy Acquisition, amely egy SPAC (special purpose acquisition company), azaz speciális akvizíciós társaság. A speciális akvizíciós társaságot, kifejezetten azzal a céllal hozzák létre, hogy egyes cégeket akviráljanak vele, a cég emellett nem folytat üzleti tevékenységet, éppen emiatt is lehet furcsa, hogy lényegében üres cégek részvényárfolyamát pumpálják fel a befektetők (mint a Tortoise esetben). Látni kell viszont azt is, hogy SPAC esetében az akvizíció alá eső cégre lehet spekulálni a tőzsdén, tehát ha valaki az új Teslát látja az adott cégben, akkor már most meg tudja játszani a tőzsdén a SPAC részvényeinek megvásárlásával.

Éppen ez történt a Spartan esetében, amely hétfőn bejelentette, hogy felvásárolja a Fisker nevű kaliforniai székhelyű elektromosautó-gyártót. A tranzakció a startupot 2,9 milliárd dollárra értékeli, és 1 milliárd dollár friss tőkét kap vele a Fisker, amely teljes mértékben finanszírozza a cég Ocean nevű SUV-jának fejlesztését. Az Oceanról azt kell tudni, hogy teljes mértékben újrahasznosított anyagokból készül a jármű, a Fisker szerint pedig ez a legfenntarthatóbb SUV a világon, amely többek között az óceánból eltávolított műanyagokat is tartalmaz. A Fisker Ocean idén debütált a Las Vegas-i Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (CES), a megrendelőkhöz pedig várhatóan 2022-ben érkeznek majd meg az első darabok. A jármű ára egyébként jóval olcsóbb, mint a Tesla Model X nevű SUV-ja, hiszen míg az Ocean 37,5 ezer dollárba fog kerülni, addig a Tesla Model X 74 ezer dollártól kezdődik.

Forrás: Fisker

Az akvizícióval kapcsolatosan felröppent híresztelésekre egyébként múlt héten a Spartan piaci értéke átlépte az 1 milliárd dolláros lélektani határt, miután 55 százalékot ugrott az árfolyam.

Nio, a kínai Tesla

A kisbefektetők egyik kedvelt célpontjává vált a Nio az elmúlt időszakban, a ralit tovább fűtötte, hogy a cég pénteken bejelentette, hogy egy 10,4 jüan értékű (1,5 milliárd dollár) hitelkeretet kapott hat kínai banktól, hogy tovább erősítse pénzügyi helyzetét. A 1,5 milliárd dollár sok pénz a Nio számára, hiszen hozzávetőlegesen 2,2 milliárd dollárjuk van eszközökben. Az egyik legnagyobb kockázat a Nio esetében éppen a likviditás, pontosabban annak a hiánya volt, ami aggasztotta is a befektetőket 2020 korábbi részében, azonban sorra jöttek a likviditási helyzet javulásáról szóló bejelentések, amelyek részvények ralijának egyik fő motorjának számítottak.

A cég értékesítése is egyre jobban nő, márciustól júniusig négy egymást követő hónapban nőttek az eladások, júniusban 3 740 járművet szállítottak le, ami új rekordnak számított, ezzel az értékesítés 179 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Az második negyedévben a cég 10 331 járművet szállított le, ezzel először lépte át a 10 ezer darabos mérföldkövet. A gyártó egyébként 2018-ban szállította le az első autóját, azóta összesen 46 000 járművet adtak el.

A Nio is őrült menetelésben van, idén 250,5 százalékot emelkedett az árfolyam, csak júliusban 82,51 százalékkal került feljebb.

Lufi, vagy az évtized befektetése?

Az egyértelműen látszik, hogy a befektetők széttépik az elektromosautó-gyártók részvényeit. Ha a Workhorse, Nio, Tesla, Nikola, és Tortoise papírjait nézzük, ezek júniusban közel 157 százalékkal emelkedtek, ami azt jelenti, hogy a Wall Street-i elemzők célárainak átlagához képest durván 148 százalékkal vannak magasabban az árfolyamok, tehát a befektetők kicsit előre szaladtak az elemzőkhöz képest. Azt is fontos látni, hogy például a Tortoise esetében a Hyliion felvásárlása az év vége felé lesz esedékes, a Tortoise-t pedig jelenleg egyetlen elemző sem követi, tehát nincs referencia célár, amelyhez képest a befektetők tudnának navigálni.

Az viszont egészen biztos, hogy hihetetlen ralit produkált a szektor ebben az évben, ha összevetjük a S&P 500 indexel, amely lényegében csak mostanra dolgozta le az idei esését és jelenleg ott áll, ahol az évet indította, akkor masszív felülteljesítésről beszélhetünk.

Mi sem példázza jobban, hogy mekkora kisbefektetői trendről is beszélünk, ha megnézzük a Robintrack nevű honlapon a Robinhood nevű rendkívül népszerű kereskedési alkalmazás részvénypozícióinak változását az elmúlt 30 napra. Az lista első öt helyén három elektromosautó-gyártó részvényt látunk, ebből a Tesla és a Nio a dobogó első két helyén van, míg a Workhorse az ötödik helyre fért fel.

Forrás: Robintrack

Címlapkép: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images