Koronavírus: Románia után Ausztriában is újra gyorsul a járvány

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közzétette az újabb heti eredményeket a szennyvízmintákból kimutatható SARS-CoV-2 vírussal kapcsolatban. Az elmúlt hetekben már nemcsak Budapesten, hanem valamennyi megyében mintavételezésre került sor. Az eredmények alapján az NNK szerint elmondható, hogy a vizsgált településeken a szennyvizekben mért vírus koncentrációja mindenhol egyaránt alacsony. Ennek alapján a megbetegedések számában a következő 1-2 hétben jelentős emelkedés nem várható. Az NNK szerint fontos hangsúlyozni, hogy a fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírusörökítő anyagának jelenlétét vizsgálják, annak érdekében, hogy az eredmények ismeretében célzott, pontosabb hatósági intézkedések történhessenek.

Az NNK a környezeti monitoringot alapfeladatai részeként végzi, az országos szennyvízvizsgálatok célja nem pusztán kutatás, hanem az egyéb járványügyi vizsgálatok kiegészítése, az előrejelzés támogatására.

Az NNK közzététele kiemeli, hogy számos nemzetközi tanulmány igazolja, hogy egy adott közösségben a tünetekkel rendelkező esetek számának növekedése minimum 4-10 nappal követi a szennyvízben kimutatható örökítőanyag koncentráció emelkedést. Egyéb vírusok mellett már az új koronavírusra is rendelkezésre állnak az erre vonatkozó bizonyítékok. Az NNK szerint a szennyvíz vizsgálata - amellett, hogy egyfajta összetett közösségi mintaként szolgál - azért is jó eszköz, mert a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttek is üríthetik a vírus örökítőanyagot, akik a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe.