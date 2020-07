Kisebb esés Amerikában

Közzétette legfrissebb számait a Heineken, a cég arról számolt be, hogy az üzleti tevékenységet jelentősen érintette a koronavírus, amely miatt az első félévben mind az értékesítés, az árbevétel és a profit is csökkent. A társaság értékesítése 13 százalékkal esett vissza az első félévben, amely kapcsán az árbevétel is 16 százalékkal csökkent organikus bázison. A sörértékesítés szinte a cég összes piacán csökkent, viszont Ázsia, azon belül is Vietnam ellenállónak bizonyult. A társaság profitabilitásán is meglátszott az értékesítés és az árbevétel csökkenése, a működési eredmény 53 százalékkal, míg a tisztított nettó profit 76 százalékkal esett vissza az első félévben.

A gyorsjelentés után a Heineken árfolyama ma 2,6 százalékkal került lejjebb, míg idén 11,1 százalékos mínuszban van.