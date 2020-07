Jó hír érkezett a szupergyors brit koronavírus-tesztről

A brit kormány ingyenes, olcsón előállítható koronavírus-tesztek szétosztását tervezi az országban, a tesztek fejlesztésére létrehozott, államilag is támogatott konzorcium az első piloton jól teljesített: a 20 perces teszt 98,6 százalékban bizonyult pontosnak – értesült a Telegraph.

Az ujjbegy megszúrásával kiserkenő vért vizsgáló gyorsteszt a vérben lévő antitesteket számát méri, 20 perc alatt 98,6 százalékos megbízhatósággal működik. A tesztet a brit Rapid Test Consortium fejleszti, mely vezető diagnosztikai cégek és az Oxford Egyetem partnerségével jött létre.

Az egyetlen antitest-teszt, amit eddig Nagy-Britanniában alkalmaztak és engedélyeztek, eddig úgy működött, hogy a vérmintákat egy laborban elemezték ki, így napokba telhet, míg eredményt hoz.

Ha hatósági engedélyt kap a következő hetekben a teszt, több tízezer prototípust vethetnek be azonnal, melyek már most legyártásra kerültek. Év végéig a brit kormány egy átfogó, ingyenes tesztszűrés akar végezni – számolt be a lap.

(Reuters)

A címlapkép forrása: Getty Images.