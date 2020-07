Megállíthatatlan a Nasdaq szárnyalása - Itt az újabb történelmi csúcs

Tovább zsákolták a technológiai vállalatok részvényeit a befektetők Amerikában, amelynek köszönhetően folytatódott a Nasdaq Composite eszeveszett száguldása hétfőn is. A meghatározó technológiai vállaltokat magába tömörítő tengerentúli részvényindex értéke több mint 2,5 százalékot erősödött, amelynek köszönhetően új történelmi csúcson, 10 767 ponton zárta a kereskedést. Érdemes elmondani, hogy a részvényindex április 28-a óta nem teljesített ilyen jól és ez volt idén a 28. alkalom, hogy új csúcsra tudott erősödni. A technológiai vállalatok közül az Intel (+ 1,9%), a Microsoft (4,3%) és a Tesla (+9,4%) árfolyama is érdemben tudott emelkedni a múlt pénteki záráshoz képest. Fontos megemlékezni az IBM-ről is, amelynek árfolyama több mint 3 százalékot erősödött az amerikai tőzsdék zárását követően annak köszönhetően, hogy az elemzői várakozásokat meghaladó eredményt tett közzé. A Dow Jones értéke 0,1 százalékot, míg az S&P 500 értéke 0,8 százalékot tudott erősödni a múlt pénteki záráshoz képest.