Legendás járműveket fejlesztett, és most meghódítja a tőzsdét az elektromosautó-gyártó

Az elmúlt időszakban óriási népszerűségre tettek szert a különböző alternatív hajtású járműveket gyártó cégek a tőzsdéken. A Fisker nevű elektromosautó-gyártó pedig az első járműveinek országutakra kerülése érdekében egyszerre két hullámot is meglovagolna, hiszen az elektromos járművek iránti befektetői érdeklődés mellett az olyan cégek népszerűsége is megnőtt, amelyek még a fejlődésük igen korai életszakaszában vannak.

Tőzsdére lép a Fisker

A Fisker és a Spartan Energy Acquisition múlt héten jelentette be, hogy a két cég összeolvad, az ügylet a Fiskert 2,9 milliárd dollár értékelte, a tranzakció zárására várhatóan valamikor a negyedik negyedévben kerül majd sor. A Spartan Energy Acquisition (amely mögött az Apollo Global Management áll) egy SPAC (special purpose acquisition company), azaz speciális akvizíciós társaság. A speciális akvizíciós társaságot kifejezetten azzal a céllal hozzák létre, hogy egyes cégeket akviráljanak vele, a vállalat emellett nem folytat üzleti tevékenységet, éppen emiatt is lehet furcsa, hogy lényegében üres cégek részvényárfolyamát pumpálják fel a befektetők. Látni kell viszont azt is, hogy SPAC esetében az akvizíció alá eső cégre lehet spekulálni a tőzsdén, tehát ha valaki az új Teslát látja az adott cégben, akkor már most meg tudja játszani a tőzsdén a SPAC részvényeinek megvásárlásával.

Éppen ez történt a Spartan esetében is, az akvizícióval kapcsolatosan felröppent híresztelésekre a cég piaci értéke átlépte az 1 milliárd dolláros lélektani határt, miután 55 százalékot ugrott az árfolyam.

Fundamentumait tekintve a Fisker 2019-ben 10,4 millió dolláros nettó veszteségről számolt be, 2018-ben pedig 4,7 millió dollár volt a cég nettó vesztesége, emellett 1,9 millió dollár értékű készpénze volt a vállalatnak 2019 végén.

David Kudla, a Mainstay Capital elnök-vezérigazgatója szerint a Fisker IPO-ja időszerű, hiszen a Tesla részvényeinek ralija az frissen tőzsdére lépő elektromosautó-gyártó cég előnyére válhat. Kudla szerint a SPAC-n keresztül történő nyilvános piacra lépés lehetővé teszi a társaság számára, hogy időben és költséghatékonyan növelje bevételeit - írja a MarketWatch. Kudla azt is hozzátette viszont, hogy az még kérdéses, hogy a Fisker képes lesz-e profitabilis és cash flow pozitív lenni egy 40 000 dollár elektromos SUV-val.

Elektromos autó őrület a tőzsdéken

Nem a Fisker az első olyan elektromos járműveket gyártó cég, amely egy SPAC-n keresztül tervez belépni a nyilvános piacra, az idei év egyik legforróbb tőzsdei sztorija, a Nikola is hasonló módon lépett tőzsdére. A Nikola árfolyama idén 272,6 százalékot emelkedett. A Nikola mellett ott van még a Hyliion is, amely június végén jelentette be, hogy összeolvad a Tortoise Acquisitionnal, az egyesített társaság részvényeit pedig továbbra is a New York-i tőzsdén fogják jegyezni új ticker alatt. Az autógyártó szektoron kívül a Draft Kings nevű online sportfogadási cég is összeolvadás útján lépett tőzsdére.

Az üres cégek felé megnövekedett befektetői érdeklődés mellett az is kedvező, hogy jelentősen megnőtt a tiszta energiára való igény, mondták el az Evercore elemzői. Ezt bizonyítja, hogy a Tesla árfolyama üstökösként emelkedik, és más elektromosautó-gyártók, valamint más alternatív hajtású járműveket gyártó cégek esetében is hasonlókat látunk, mint a Kínai Nio, vagy a Plug Power.

Fisker, Karma, és megint Fisker

A Fisker korábban magáncégként, Fisker Automotive néven működött, a cég viszont 2013-ban csődbe ment 6 éves működése után. A társaság eszközeit a kínai autóalkatrész gyártó Wanxiang Group vásárolta fel 2014-ben. Wanxiang emellett az akkumulátorgyártó A123 Systemst is birtokolta, amely akkumulátorokat szállított a Fiskernek. Az A123 szintén csődbe ment, ami miatt felgyorsult a régi Fisker megszűnése.

Wanxiang újraindította és újranevezte a céget Karma Automotive néven a korábbi Fisker első és egyetlen autójának neve után, amely egy luxus plug-in hibrid jármű volt amelyet még 2011-ben dobtak piacra. A Karma azóta átalakította és átnevezte az autót Reveronak.

Forrás: Getty Images

A legendás tervező

A Fisker Automotive alapítója, a legendás dán-amerikai tervező Henrik Fisker még a csőd előtt lemondott, viszont néhány márkajog nála maradt, és megalapította a Fisker Inc.-et. Henrik Fisker neve leginkább onnan lehet ismerős, hogy luxusautókat tervezett olyan cégeknek, mint a Ford, a BMW, vagy az Aston Martin. Az Aston Martin Vantage is többek között az ő nevéhez fűződik, amely eladások tekintetében a legsikeresebb Aston Marint modellé vált.

2003 : I was presenting the Aston Martin Vantage that I just designed! It has now become the most sold Aston Martin model ever! ........ #fisker — Henrik (Fisker) May 27, 2020

Fisker egy bizonyított tervező, akinek történelme van legendás járművek fejlesztésében

– áll a vállalat prospektusában.

Emellett arról is írnak, hogy egy szakértőkből álló menedzsment veszi körbe, és a megfelelő csapat, kombinálva a pénzügyi erőforrásokkal, amelyeket a tranzakció biztosít, további sikerek felé mozdíthatja a céget a gyorsan növekvő iparágban.

Henrik Fisker szerint az „érzelmi tervezés” miatt fognak az ő járművei kitűnni a zsúfolt elektromos autó piacon.

Fisker Ocean, a vegán autó

A Fisker az IPO-val bevont tőkét a Fisker Ocean nevű jármű fejlesztésére és gyártására kívánja fordítani, amely várhatóan 2022 végén lesz majd elérhető a fogyasztók számára. A társaság egy prémium, de mégis megfizethető SUV-t ígér, amely 37 500 dollártól (11,5 millió forint) kezdődik alapfelszereltséggel, a legmagasabb kategóriájú modell pedig 69 000 dollár (21,2 millió forint). Összehasonlításként a Tesla Model Y 49 990 dollártól kezdődik (15,4 millió forint).

A Fisker szerint az Ocean egy teljesen elektromos SUV prémium stílussal és jellemzőkkel, és úgy tervezték meg, hogy a világ legfenntarthatóbb járműve legyen. Az ötüléses autót egyébként először idén januárban mutatták be a Las Vegas-i Szórakoztató Elektronikai Kiállításon.

Forrás: Getty Images

A cég egyenes értékesítési modellel (akárcsak a Tesla) fogja értékesíteni az Oceant, emellett egy rugalmas lízing opció is elérhető lesz. A hagyományos határozott időre szóló lízinggel szemben a Fisker esetében a vezetők akár egy hónap után is visszavihetik az autót, mivel nem lesz hosszútávú szerződés. A lízingbe évi 30 000 mérföld tartozik ami jóval több, mint a megszokottabb 15 000 mérföld.

Az Ocean egy töltéssel 300 mérföldet bír megtenni. A jármű belseje teljesen „vegán”, úgynevezett öko-velúr textíliákat tartalmaz, nincs benne egyáltalán bőr. A Tesla esetében egyébként néhány részvényes azt támogatta, hogy legyenek bőrmentes vegán Teslák, majd a cég kínálatában elkezdtek megjelenni ezek a speciális igényeket kielégítő járművek.

Partnerség a Volkswagennel

A Fisker arról számolt be, hogy tárgyalásokat folytat a Volkswagennel, hogy használhassa a német autógyártó moduláris platformját. Ez az MEB platform, amit a VW kifejezetten az elektromos autókhoz fejlesztett.

Forrás: Volkswagen

Bár a partnerségről még folynak a tárgyalások, a feltételek már kidolgozásra kerültek, a hivatalos bejelentés pedig 2020 második felében jöhet a Fisker szerint. A felek a platform megosztására vonatkozó szándéknyilatkozatot már 2017 novemberében aláírták. A megosztásról szóló megegyezéssel a Fisker fele annyi idő alatt a piacra tudna lépni, jelentősen lecsökkentett költségek mellett - közölte a Fisker a befektetőknek tartott prezentációban.

A Volkswagen továbbá beszállíthat komponenseket a Fiskernek, amellyel a Fisker számára hozzáférhetővé válna a német autóipari óriás beszállítói lánca, valamint minden ezzel járó árazási és minőségi előny. Talán az A123 Systems bukásából tanulva, de a Fisker azt tervezi, hogy a Volkswagen akkumulátor ellátását is igénybe veszi.

Mi jön az Ocean után?

Az Ocean után várhatóan az EMotion nevű luxus szedán érkezik majd, amely egyelőre még a tervezőasztalon van és még nincs fix indulási dátum hozzárendelve. Az EMotionnek egyébként hosszabb élete van, mint a Oceannek, az autót a 2018-as Szórakoztató Elektronikai Kiállításon koncepcióautóként leplezték le, és mint évekkel korábban a Karmát, ez is a Tesla Model S versenytársaként mutatták be. A Fisker elmondása szerint a cél az, hogy az EMotionban egy új villamosítási technológiát használjanak, amely még fejlesztés alatt áll. Ezen felül nem közölt további részleteket az járműről a Fisker.

Forrás: Facebook

A Fisker egyébként az IPO piac erős időszakában tervez tőzsdére lépni, a Renaissance IPO ETF 41,7 százalékos pluszban van idén, míg az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images