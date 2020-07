Három régióban fejezte be a hálózatfejlesztési munkálatokat a Vodafone

Három közép-magyarországi régióban fejezte be a közelmúltban a hálózatfejlesztési munkálatokat a Vodafone Magyarország a Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében. A fejlesztésnek köszönhetően lakossági és üzleti előfizetők, iskolák, és közigazgatási intézmények számára tud több száz megabit/s sebességű internetelérést biztosítani a szolgálató a Monori, Dabasi, Gyáli járásokban.

A kormány a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia célkitűzéseként vállalta, hogy 2020-ra minden háztartás számára elérhető legyen a legalább 30 Mbps sebességű interneteléréshez való hozzáférés lehetősége, és a háztartások legalább 50 százalékában 100 Mbps-os internet-hozzáférés álljon rendelkezésre.

A UPC 2017 elején három – a Monori, Dabasi és Gyáli – Közép-magyarországi járásban, összesen 14 településen nyerte meg a teljes egészében hazai finanszírozású pályázatot, amelyet a UPC megvásárlását követően, jogutódként a Vodafone Magyarország fejezett be. A Vodafone a SZIP-ben vállalt 12 ezer végponttal együtt összesen, több mint 18 ezer végpontot épített ki, amely képes több mint 100 Mbps szélessávú internetelérésre.

Érintett települések:

Monori járás: Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Vasad, Csévharaszt, Péteri

Dabasi járás: Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy

Gyáli járás: Ócsa

Előrelépés a hálózatok fejlettségében

Vannak települések, járások, ahol szükségesek még fejlesztések, de a cél, hogy ne legyen olyan háztartás, ahol egy szükséges minimumfeltétel nem biztosítható - mondta a szerdai átadáson Solymár Károly Balázs, az ITM Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkára.

A fejlesztések nem állnak meg: szeptemberben kerül a kormány elé a Nemzeti Digitalizációs Stratégia, amelynek része a hálózatfejlesztés is - tette hozzá az államtitkár, aki szerint a digitalizációval kapcsolatos fejlesztések terén Magyarország jól halad, ezt mutatja részben a júniusban megjelent 2020. évi Digital Economy and Society Index (DESI) is, amelynek a hálózatok fejlettségét jelző mutatójában egy év alatt a 16-ról a 7. helyre ugrottunk.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára szerint a szolgáltatók érzik, hogy a fogyasztói igényekre és a kormányzati ösztönzésekre reagálva folyamatosan fejleszteniük kell a technológiai lehetőségeiket. Kiemelte: cél, hogy megteremtődjenek a technikai előrelépés feltételei.

Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának alelnöke arról beszélt, hogy hatalmas hátrányból indulnak az azon területen élők, ahol nem elérhető a szélessávú internet, nem rendelkeznek a digitális világ által nyújtott előnyökkel. A digitalizáció munkahelyeket növel és erősíti az esélyegyenlőséget, a Digitális Jólét Program a magyar települések versenyképességét javítja. A vezetékes hálózatoknál a szolgáltató célja, hogy minél több településen elérhető legyen a gigabites hálózat.

Címlapkép: Getty Images