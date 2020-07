Így készülj, ha fapadossal utaznál a következő hetekben

A fapados légitársaságok járataik többségét már újraindították, ám aki repülővel szeretne utazni, több dologra kell, hogy figyeljen, mint korábban.

"Azt látjuk, hogy a fapadosok az eredeti elképzelések szerint július közepén újraindultak, augusztusra pedig már viszonylag erősebb üzemmódot ígértek a cégek. A Ryanair elérte korábbi gépkapacitása 70 százalékát, és beindult a Wizz Air is. Egészen más kérdés, hogy milyen töltöttséggel üzemelnek ezek a repülőgépek" - fogalmazott az InfoRádióban Kiss Róbert Richárd turisztikai szakíró.

A társaságok tehát a nyitás fázisában vannak, ahogy azt tervezték is, ám mintha kevésbé vennék figyelembe, hogy sok helyütt újra romlanak a járványszámok.

Ebben a helyzetben a szakértő a fapados járatokat választóknak azt javasolja, hogy még az eddigieknél is korábban menjenek ki a repülőtérre, sok ország esetében ugyanis külön procedúrára kell számítani.

"Görögországban például megnézik, hogy van-e QR-kód, 48 órával az utazást megelőzően ugyanis ki kell tölteni egy angol vagy német nyelvű formanyomtatványt, ami időbe telik, és sok helyen a védőtávolságot is betartatják, vagy legalábbis megpróbálják, ami miatt a sorok hosszabbnak tűnnek. És mindenkinél legyen maszk, akár több is, a legtöbb társaságnál a fedélzeten is kötelező" - sorolta a szakíró.

A biztonsági átvizsgálás után érdemes vizet vásárolni, ugyanis sok járaton a felszolgálás is szünetel.

Azt üzletileg kivitelezhetetlennek tartja, hogy a gépeken betartsák a védőtávolságot, mert ha a repülők félházzal üzemelnek, új üzleti tervet kell készíteni, és az igen gyorsan a jegyek drasztikus drágulásához is vezethetne. A jelenlegi eljárásrend szerint ha valakit a gépen gyanúsnak találnak a koronavírus szempontjából, a gép végén szabadon hagyott helyekre ültetik, de nem szállítják le, a célállomáson vizsgálják meg.

Címlapkép: Getty Images