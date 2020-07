Megállíthatatlan a Tesla, karnyújtásnyira az S&P 500

Már negyedik negyedéve veri Elon Musk cége a Wall Street-i elemzők várakozásait, a most zárult időszakban ismét profitot termelt a cég, így egy karnyújtásnyira van az S&P 500-ba való bekerüléstől. Bár a járvány miatti gyárleállások jelentős negatív hatással voltak az üzleti tevékenységre, a különböző költségcsökkentési lépésekkel és az erős értékesítéssel sikerült mérsékelni a károkat.

Nem okozott csalódást a Tesla második negyedéves gyorsjelentése, a társaság megint csak verte az elemzői várakozásokat, így karnyújtásnyira van az S&P 500 indexbe való bekerüléstől a cég. Bár az első negyedévhez képest 20 százalékkal esett vissza az elektromosautó-gyártó által legyártott járművek száma, ez a tavalyi év azonos időszakához képest 5 százalékos visszaesést jelentetett.

Értékesítés tekintetében azonban az első negyedévhez képest 3 százalékkal több autót adtak el, a tavalyi év azonos időszakához képest pedig 5 százalékos volt a visszaesés. Már ez előzetes értékesítési számokból látszott, hogy erős lesz a negyedév, hiszen már ezek is meghaladták az elemzői várakozásokat. A Model 3 és a Model Y eladásai voltak igazán erősek a második negyedévben, ezek a negyedévben tavalyhoz képest 3 százalékkal nőttek, de az első negyedévhez képest is 5 százalékkal több ilyen típusú autókat adtak el. A társaság arról számolt be, hogy jelenlegi kapacitásaik lehetővé teszik, hogy több mint 500 ezer járművet értékesítsenek idén és továbbra is ez az idei cél, még a járvány miatti gyárleállások ellenére is.

Az első félévben a Tesla összesen 179 387 járművet értékesített.

Miután a járványhelyzet ellenére is erős értékesítési számokat ért el a cég, ez részben ellensúlyozni tudta a járművek alacsonyabb eladási árát. A negyedéves árbevétel a tavalyi második negyedéves 6,35 milliárd dollárról 5 százalékkal 6,04 milliárd dollárra csökkent, azonban az első negyedévhez képest 1 százalékos volt a növekedés. Az elemzői várakozásokat is sikerült vernie a cégnek, hiszen az elemzők 5,37 milliárd dolláros árbevételre számítottak. Az árbevételt részben segítette, hogy a környezetvédelmi kreditek értékesítéséből származó árbevétel a tavalyi 111 millió dollárról 286 százalékkal 428 millió dollárra nőtt.

A Tesla működési eredménye a tavalyi 167 millió dolláros működési veszteségből 327 millió dolláros működési eredménybe fordult át, az első negyedéves 283 millió dollárhoz képest pedig 16 százalékkal emelkedett. A profitra pozitív hatással voltak a lecsökkentett működési költségek, amelyet a cég az alkalmazottak fizetésének ideiglenes csökkentésével ért el, emellett környezetvédelmi kreditek értékesítéséből származó árbevétel növekedése is kedvezően hatott. Viszont a profitra jelentős negatív hatással voltak a gyárleállással kapcsolatos költségek.

A társaság tavalyi második negyedéves 198 millió dolláros nettó vesztesége (non-GAAP), 451 millió dolláros nettó eredménybe fordult át, az első negyedéves 227 millió dollárhoz képest a növekedés 99 százalékos volt. A társaság tisztított egy részvényre jutó eredménye a tavalyi második negyedéves -1,12 dollárról 2,18 dolláros tisztított EPS-be fordult át. Elon Musk egyébként szerdán elmondta, hogy a Tesla a továbbiakban a növekedést részesíti előnyben a profittal szemben, és arra fog koncentrálni, hogy a járműveket megfizethetőbbé tegye.

Azt hiszem, hogy csak egy kicsit akarunk profitabilisek lenni, és maximalizálni akarjuk a növekedést, emellett annyira megfizethetővé akarjuk tenni az autóinkat, amennyire csak lehet

- mondta Musk.

Miután a Tesla négy egymást követő negyedévben profitot termelt, valamint a legutóbbi negyedévben is profitabilis volt, ezzel teljesítette az S&P 500 indexbe való bekerülés két fontos alapfeltételét.

Előrejelzésében a cég arról számolt be, hogy gyártást sikerült a válság előtti szintre felfuttatni, viszont bizonytalanságot látnak azzal kapcsolatban, hogy a jövőben várhatók-e újabb lezárások illetve, hogy hogyan alakul a globális fogyasztói hangulat. A Tesla továbbra is tartja magát a korábban kijelölt céljához, mely szerint 2020-ban félmillió járművet akarnak értékesíteni, a cég szerint ehhez most minden kapacitás a rendelkezésükre áll. A társaság szerint megfelelő likviditással rendelkeznek a termék roadmap finanszírozásához, valamint a hosszútávú kapacitásbővítéssel kapcsolatos tervekhez és más felmerülő költségekhez is. A gyártás tekintetében a cég folytatja a kapacitások kiépítését a berlini és a sanghaji Gigafactoryban a Model Y járművek számára, melyek leszállítását 2021-ben kezdik meg mindkét lokációból, emellett a Tesla Semi járművek leszállítása is 2021-ben kezdődik meg. A cég arról is beszámolt, hogy már kiválasztották a következő amerikai gyár helyszínét és az előkészületek megkezdődtek. A gyár Texasban lesz, és legalább 5 ezer dolgozónak fog munkát adni.

A Tesla árfolyama óriásit ralizott idén, már 280 százalékot emelkedett az árfolyam ebben az évben. A befektetők kedvezően fogadták a gyártó negyedéves beszámolóját, a zárás utáni kereskedésben 4,1 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Címlapkép: Justin Sullivan/Getty Images