5 hasznos tipp, ha a koronavírus-krízis alatt külföldre mennél nyaralni

Néhány hete megnyitottak a magyar határok, aztán múlt héten újra korlátozásokat jelentett be a kormány, hiszen számos országban jelentősen megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma. Világossá vált, hogy a Covid-járvány nem múlt el, így a szokásosnál jelentősebb körültekintéssel kell eljárnunk, ha külföldön szeretnénk nyaralni. Pénzbírságot, karantént, rosszabb esetben pedig fertőzést és jelentős kórházi költségeket kockáztathatunk, ha nem vagyunk elég körültekintők. Összeszedtünk öt hasznos tippet azoknak, akik a jelenlegi helyzetben szeretnének külföldön nyaralni.

1. Folyamatosan tájékozódjunk az országok „színbesorolásáról”

Az operatív törzs koronavírus-fertőzöttség alapján háromféle besorolással látta el a külföldi országokat: zöld, sárga és piros. Magyar állampolgárként szabadon utazhatunk a zöld országokba és vissza, a sárga és piros országok esetén viszont 14 nap karantén vár ránk, ha hazaérünk, kivéve, ha negatív Covid-teszteket tudunk produkálni.

Ha külföldre akarunk utazni, fontos észben tartanunk, hogy folyamatosan változhat az országok színbesorolása. Bár alapvetően szerdánként vizsgálja felül a besorolásokat az operatív törzs, soron kívül is dönthetnek korlátozásokról, így akár az is előfordulhat, hogy akkor minősítenek veszélyessé egy országot, amikor épp kint tartózkodunk. A kedvező besorolás potenciális elvesztése miatt tehát sajnos zöld ország esetén sem zárhatjuk ki 100%-osan a 14 nap karantént visszatéréskor.

2. Nézzünk utána a helyi prevenciós szabályoknak

Számos ország vezetett be és tart a mai napig érvényben a magyarnál sokkal szigorúbb szabályokat a koronavírus elleni prevenció jegyében, sok országban például még mindig pénzbírságot osztogatnak akkor, ha a tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontokban nem viselünk maszkot. Nagy-Britanniában például 100 fontos (kb. 38 ezer forint) bírságra számíthatunk még akkor is, ha elvitelre kért élelmiszert veszünk fel. Előfordulhat az is, hogy régiónként eltérnek a szabályok, ilyet például Olaszországban figyelhetünk meg. Nem utolsó szempont az sem, hogy több ország még mindig 14 napos karanténba küldi a beutazókat.

Mielőtt külföldre utazunk, mindenképpen tájékozódjunk a helyi prevenciós szabályokról annak érdekében, hogy elkerüljünk egy masszív pénzbírságot vagy akár azt, hogy akaratlanul hozzájárulunk a Covid-járvány terjedéséhez.

3. Kössünk biztosítást és olvassuk végig a kizárásokat

Alapvetően is nagyon fontos az utasbiztosítás, hiszen egy külföldi baleset, betegség kezelése felmérhetetlen összegbe kerülhet, ha nincs biztosításunk. Mivel világjárvány van, sajnos a szokásosnál nagyobb az esélye annak, hogy fertőzés miatt kórházba kerülünk. Az Egyesült Államokban akár több tízezer dollár is lehet a koronavírushoz kapcsolódó kórházi kezelés költsége.

Ha biztosítást kötünk, nagyon fontos tüzetesen végig olvasni a szerződési feltételeket, hiszen néhány biztosítónál a világjárvány kizáró ok lehet, így sajnos belefuthatunk egy olyan termékbe, amely nem fizet koronavírus-fertőzés esetén.

4. Lehet biztosítást kötni járat- és szálláslemondásra is

Sajnos a koronavírus-helyzet miatt könnyen előfordulhat, hogy a repülőjáratunkat, szállásunkat lemondják és olyan eshetőség is akadhat, hogy nekünk kell a lemondás mellett döntenünk. Ilyen esetekre is érhető el már több biztosítási termék Magyarországon, a legtöbb stornobiztosítás néven fut.

Itt is természetesen kiemelten fontos tüzetesen tájékozódni arról, hogy milyen esetben fizet a biztosító és milyen esetben nem fizet; ezen kívül célszerű minél sokoldalúbb terméket, termékeket választani.

5. Gondoljuk át újra, hogy biztos külföldre akarunk-e menni

Végül pedig érdemes átgondolnunk kétszer is, hogy egészen biztos, hogy külföldön akarunk-e nyaralni. A koronavírus-járvány nem múlt el, sőt, bármikor súlyosbodhat és emiatt váratlanul, egyik napról a másikra újabb korlátozások célkeresztjébe kerülhet a külföldi utunk. Bukhatjuk a szállásra, repülőre kiadott pénzt vagy éppen kinn ragadhatunk egy idegen országban hetekig, hónapokig. Az is előfordulhat, hogy hazatérve karanténba kerülünk a szabályok módosulása miatt, legrosszabb esetben pedig meg is fertőződhetünk és behurcolhatjuk a járványt az országba.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy idén itthon nyaralunk még akkor is, ha az elmúlt években megszokottá vált a külföldi nyaralás. Sokan panaszkodnak a Balaton jelentős drágulása miatt, de a magyar tengeren kívül is számtalan fürdő, borvidék, erdőség várja a látogatókat országszerte. Fontos szempont persze az is, hogy itthon nagyon kevés a diagnosztizált fertőzött, így talán nagyobb biztonságban nyaralhatunk országon belül.