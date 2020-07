Koronavírus: napi 50 ezer beteg Indiában, kötelező tesztet fontolgat Németország

Felgyorsította a digitalizációs folyamatokat a koronavírus-járvány, ami még most is jó lehetőségeket kínál a részvénypiacokon hosszú távon – véli a Templeton stratégája. Ezt a befektetők is felismerték az elmúlt hónapokban, a szektor felülteljesítő volt idén a tőzsdéken, de még most is van fantázia a technológiai papírokban, a befektetési szakértő szerint érdemes techrészvényeket tartani a portfóliónkban.