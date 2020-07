Így kereskedj a forinttal! - Online előadás

Online előadásunkon a devizapiac rejtelmeiben kalandozunk egy kicsit, fókuszban pedig a hazai fizetőeszköz árfolyammozgása lesz. Az aktuális helyzet áttekintése mellett vételi és eladási pontokat azonosítunk a grafikonon, valamint átbeszéljük, hogyan kereskedhetőek le a különféle irányok.

További információ és regisztráció az online előadásra

Az elmúlt hónapokban hozzászokhattunk az aktív és heves árfolyammozgásokhoz a tőzsdéken, és ebből a sorból nem lóghat ki a devizapiac sem, voltak látványos valutagyengülések és -erősödések. Ez fokozottan igaz volt a magyar fizetőeszközre is, hisz új történelmi csúcsok dőltek meg. Azóta viszont eltelt egy kis idő, és mintha csak rossz álomként tekintenénk vissza erre a márciusi helyzetre, olyan gyorsan tovatűntek azok a drámai árfolyamok. Persze ebben óriási szerepe volt a világ jegybankjainak is, akik ellentmondást nem tűrően, a képzeletet is meghaladó mértékben ontották a pénzt a piacokra, megnyugtatva a szereplőket és így az árfolyamokat is.

Bármit is hoz az új jövő, sok izgalmas mozgás várható mind a forint piacán, mind a sokak által figyelt devizakeresztekben, számos lehetőség kínálkozik majd a különféle árfolyammozgások meglovagolására. Legyen szó akár rövid, közép vagy hosszabb távú kereskedői magatartásról, stratégiáról, a devizapiaci iránt érdeklődők profitálhatnak ebből. Ennek megfelelően következő online előadásunkon a forinttal való kereskedés alapjait ismerheted meg.

Az előadás tematikája:

EURHUF és az USDHUF árfolyammozgás vizsgálata

Sikeres kereskedői szemléletmód

Mi az a stratégia?

Kockázatkezelés

Kereskedési platformok

Időpont: 2020. július 28. 18:00-18:45

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.