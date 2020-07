Tovább dübörög a gyorsjelentési szezon

Felemásan teljesítenek az európai tőzsdék szerdán, a DAX 0,1 százalékos gyengülése mellett, a CAC 0,5 százalékkal került feljebb, míg az FTSE 100 0,2 százalékot emelkedett. A milánói börze és a spanyol tőzsde pedig stagnál. Európában és a tengerentúlon is javában zajlik a gyorsjelentési szezon, a befektetők a vállalati hírekre figyelnek. Tegnap az amerikai piaczárás után jelentett többek között az AMD, a cég árbevétel szintjén verte az elemzői konszenzust, emellett az idei évre vonatkozó árbevétel előrejelzését is megemelte, melyet azzal indokolt a cég, hogy chipek kereslete megnőtt a home office globális népszerűségének növekedése miatt, továbbá a piaci részesedés szerzése a rivális Inteltől is pozitívan fog hatni idén. A zárás utáni kereskedésben 10 százalékot emelkedett a chipgyártó árfolyama.