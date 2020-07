Továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában tartja a hitelminősítő az Alteo kötvényeit

A Scope Ratings megerősítette az Alteo kötvényeinek a BBB- besorolását. A hitelminősítő jelentésében kiemelte, hogy EBITDA szinten növekvő eredményességre számít és a COVID-19 csak mérsékelten érintette a vállalat profitabilitását – derült ki a társaság közleményéből.

Megerősítette a Scope Ratings a tavaly megállapított BBB- besorolását az Alteo kötvényeire, ami azt jelenti, hogy megtartotta a „befektetésre ajánlott” kategóriát. Az Alteo tavaly kérte fel a hitelminősítőt az értékelésre, miután jelezte, hogy részt kíván venni a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogramban, amelynek minimumfeltétele volt a kötvények B+ minősítése, ám az Alteo már akkor is négy fokozattal jobb minősítés kapott.

A hitelminősítő jelentésében pozitívnak értékelte, hogy a COVID-19 mérsékelten érintette a céget és bár az energia-kiskereskedelemben a koronavírus által okozott kényszerleállások az Alteo-t is negatívan érintették, ám összességében ennek hatása korlátozott, és az energiatermelés üzletág növekedése ezt ellensúlyozni fogja.

A Scope Ratings a mostani minősítés során figyelembe vette a tavaly novemberben bejelentett ötéves stratégia hatásait, amely szerint a következő 5 évben akár 20 milliárd forint értékű befektetést és beruházást is megvalósíthat a vállalat. A hitelminősítő szerint a növekedést jelentős részben hitelből tervezi megvalósítani az Alteo, azonban a vállalat eladósodottsága és likviditása továbbra is egészséges szinten marad, ami megfelel a jelenlegi hitelbesorolásnak, amelyet támogat a beruházásoktól várható jelentős EBITDA növekedés is. A hitelminősítő jelentése erre a linkre kattintva érhető el.

Az Alteo tegnap 0,3 százalékkal került feljebb, a társaság részvényárfolyama idén 12,1 százalékkal került lejjebb.

