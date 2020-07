Itt van 13 részvény az örök optimistáknak, akik a gazdaság fellendüléséből szednék meg magukat

A Jefferies stratégája szerint a ciklikus kis-, és középvállalatok közül az ipari-, és a bankpapírok historikusan nem tekinthetők drágának, az elemzőház szakértője szerint mindemellett vannak az amerikai gazdaság javulására utaló jelek, ami optimizmusra ad okot. A stratéga tizenhárom kisebb, ciklikus részvényt tartalmazó listát állított össze, a listán szereplő vállalatok emellett javuló kilátásokkal is rendelkeznek.

Az idei év második felére ráfordulva érdemes lehet néhány dolgot átgondolni, pontosan ezt javasolja a Jefferies kis-, és középvállalatokkal foglalkozó stratégája, aki olyan cégek részvényeibe javasol további befektetéseket, amelyek erősen hozzákötöttek az amerikai gazdasági ciklushoz, amit az elemző két okkal indokolt.

A Jefferies stratégája kiemeli, hogy az év második felére kiemelt szerepet kap szerintük, hogy a ciklikus papírok felülteljesítik majd a növekedés-orientált részvényeket. Az értékeltség feszített a stratéga szerint, és a gazdasági indikátorok javulnak, ami támogatja a ciklikus papírokat.

Steven DeSanctis szerint éledeznek ezen részvények, de továbbra is nagyon olcsók. A stratéga emellett azt is hozzátette, hogy a gazdaságban a fellendülés jelei mutatkoznak, annak ellenére is, hogy az Egyesült Államok bizonyos részein súlyosbodni látszik a koronavírus-járvány. Bizonyításként gazdasági indikátorokat emelt ki, amelyek estek az elmúlt hónapokban, azonban májusban és júniusban javulást mutattak, beleértve a Markit beszerzési menedzserindexét.

A gazdaság javulás ezen jelei a Wall Street-i elemzőket is arra bátorítják, hogy megemeljék bevétel-, és eredményvárakozásaikat, és a stratéga szerint ez a trend a ciklikus papírok esetében különösen erős, más vállalatokkal összehasonlítva. A ciklikus papírokban fantáziát látó stratéga az amerikai piac más részeivel kapcsolatban nem ennyire optimista, a Jefferies szakértője aggódik a növekedés-orientált részvényekkel kapcsolatban, mivel sokan ezek közül veszteséges. Steven DeSanctis mindemellett úgy vélte az USA jelenlegi, a koronavírussal összefüggő küzdelme miatt a nemzetközi papírok vonzóbbnak tűnnek.

Mindezen szempontokat figyelembe véve, a stratéga 13 társaság papírjait tartalmazó listát állított össze, a listán olyan ipari, pénzügyi és tartós fogyasztási cikkeket előállító vállalatok részvényei szerepelnek, amelyek általában magasabb tőkearányos megtérüléssel rendelkeznek. A listán olyan kis-, és középvállalatok szerepelnek, amelyek piaci kapitalizációja egymilliárd dollár és 25 milliárd dollár közötti, a Jefferies mind a tizenhárom cég részvényeit vételre ajánlja.

1. Lear

A Lear egy Tier 1-es autóipari beszállítócég, a vállalat többek között üléseket és elektromos rendszereket készít. A társaság harminckilenc országban kétszázötvenhét gyártási és adminisztratív helyszínnel rendelkezik. A Lear piaci kapitalizációja 6,9 milliárd dollár, a P/E rátája 9,9 a tőkearányos megtérülése 15,2 százalék.

2. Gentex

A Gentex többek között az autóipar számára tervez, fejleszt, gyárt és forgalmaz hagyományos-, valamint fényre sötétedő visszapillantó tükröket. A vállalat bevétele tavaly 1,85 milliárd dollár volt, a cég tavaly közel hatezer főt foglalkoztatott teljes munkaidőben. A Gentex piaci kapitalizációja 6,4 milliárd dollár, a P/E rátája 15,5, a tőkearányos megtérülése 21,9 százalék.

3. Ollie's Bargain Outlet Holdings

Az Ollie's Bargain Outlet egy amerikai kiskereskedelmi lánc, amely kedvezményes áron kínál a vásárlóinak többek között háztartási cikkeket, élelmiszereket, könyveket és irodaszereket, valamint padlóburkolatokat is. A társaság bevétele a tavalyi üzleti évben 1,40 milliárd dollár volt, a vállalat az idei év elején több mint nyolcezer főt foglalkoztatott. A cég piaci kapitalizációja 6,5 milliárd dollár, a P/E rátája 34,4, a tőkearányos megtérülés 13,0 százalék.

4. Deckers Outdoor

A társaság cipőket, ruházati termékeket és kiegészítőket tervez és forgalmaz, a vállalat a termékeit elsősorban öt saját márkanevén forgalmazza, a vállalat portfoliója magában foglalja az Ugg, a Hoka, a Teva, a Sanuk és a Koolaburra márkákat. A társaság piaci kapitalizációja 5,7 milliárd dollár, a P/E rátája 19,2, a tőkearányos megtérülés 25,3 százalék.

5. TopBuild

A vállalat hőszigetelést és építőanyagokat telepít és forgalmaz az Egyesült Államok építőipara számára. A TopBuild tavalyi bevétele 2,62 milliárd dollár volt, a cég a tavalyi év végén tízezernégyszáz alkalmazottat foglalkoztatott. A társaság piaci kapitalizációja 4,1 milliárd dollár, a P/E rátája 20, a tőkearányos megtérülés 17,9 százalék.

6. Core-Mark

A Core-Mark családi vállalkozásként kezdte meg működését San Franciscoban, 1888-ban. A vállalat mára Észak-Amerika jelentős méretű fogyasztási cikk forgalmazójává nőtte ki magát. A Core-Mark piaci kapitalizációja 1,2 milliárd dollár, a P/E rátája 14,4, a tőkearányos megtérülés 10,6 százalék.

7. Ares Management

Az Ares Management egy befektetési társaság, a vállalat a tavalyi év végén közel százötven milliárd dollárnyi eszközt kezelt. A cég tíz országban több mint húsz irodával és ezerkétszáz alkalmazottal rendelkezik. A társaság piaci kapitalizációja 5,5 milliárd dollár, a P/E rátája 18,7, a tőkearányos megtérülés 8,6 százalék.

8. Western Alliance Bancorporation

A Western Alliance Bancorporation egy bank holdingtársaság, ami többek között betéti, hitelezési, treasury management és online banki termékeket és szolgáltatásokat kínál a száz százalékosan saját tulajdonú leányvállalatán keresztül. A társaság piaci kapitalizációja 3,8 milliárd dollár, a P/E rátája 8,7 a tőkearányos megtérülés 16,2 százalék.

9. Teledyne Technologies

A Teledyne Technologies ipari szolgáltatásokat nyújt többek között a gyárautomatizálás, a levegő- és vízminőség monitoring, az elektronikai tervezés és fejlesztés, a mélytengeri olajkutatás, valamint az orvosi képalkotás és a gyógyszerészeti kutatás területein is. A vállalat piaci kapitalizációja 12,2 milliárd dollár, a P/E rátája 29,1, a tőkearányos megtérülés 16 százalék.

10. Nordson

A Nordson többek között ragasztók, bevonatok és tömítőanyagok adagolásához tervez, gyárt és forgalmaz termékeket, a vállalat több mint harmincöt országban rendelkezik operációval és támogató irodákkal. A társaság a tavalyi évet 2,19 milliárd dolláros bevétellel zárta. A Nordson piaci kapitalizációja 11,1 milliárd dollár, a P/E rátája 30,4, a tőkearányos megtérülés 21,8 százalék.

11. Oshkosh

Az Oshkosh Corporation speciális járműveket, és teherautó karosszériákat készít, többek között a védelmi, a tűzoltósági és más vevők számára is. A társaság piaci kapitalizációja 5,3 milliárd dollár, a P/E rátája 13,7, a tőkearányos megtérülés 18,7 százalék.

12. Xilinx

A Xilinx egy technológiai vállalat, a társaságnál találták fel a felhasználás helyén programozható logikai kapumátrixot (FGPA). A társaság több mint négyezer-négyzáz szabadalommal rendelkezik, a cég világszerte nagyjából ötezer főt foglalkoztat. A Xilinx piaci kapitalizációja 25 milliárd dollár, a P/E rátája 29,3, a tőkearányos megtérülés 30,6 százalék.

13. Martin Marietta Materials

A társaság építőanyagokkal foglalkozik, a cég bányáin és elosztóhálózatán keresztül többek között zúzott követ, homokot és kavicsot szállít az Egyesült Államok huszonhét államába, valamint Kanadába is. A vállalat a tavalyi évet 4,73 milliárd dolláros bevétellel zárta, míg a társaság az idei év januárjának végén majdnem kilencezer főt foglalkoztatott. A Martin Marietta Materials piaci kapitalizációja 14,1 milliárd dollár, a P/E rátája 23,1 a tőkearányos megtérülés 11,6 százalék.

(BusinessInsider)

Címlapkép forrása: Noam Galai/Getty Images