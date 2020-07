Megszólalt az egyik legnagyobb gyógyszercég: nem lesz elég egy oltás a koronavírus ellen

Valószínűleg többször is be kell adni az embereknek a koronavírus elleni, kifejlesztés alatt álló oltóanyagot, amelynek forgalmazása október-novemberben kezdődhet meg a világ minden táján – közölte az AstraZeneca gyógyszeripari cég.

A jövőbeni koronavírus-vakcinát lehet, hogy 12 havonta kell majd beadni – figyelmeztetett csütörtökön a brit cég. A CNBC beszámolója szerint Pascal Soriot vezérigazgató ugyanakkor elismerte: „az az igazság, hogy nem tudjuk, a vírus nagyon kiszámíthatatlan”. Szavai összhangban állnak a világ egyik legismertebb járványügyi szakértőinek mai szavaival:

Csütörtökön azt is közölte a cég, hogy előrehaladott kísérleti szakaszban vannak a vakcina kifejlesztésével, ezt Nagy-Britannia, Brazília és Dél-Afrika után hamarosan az USA-ban is megkezdik. A tesztek során most azt akarják felderíteni, miként reagál az immunrendszer az oltóanyagra. Július elején az Oxfordi Egyetem kutatói segítségével kifejlesztett szer ígéretes eredményeket hozott.

Soriot szerint a legtöbb cég, aki most vakcina fejlesztésén dolgozik, két kezdeti injekcióval számol. Jelenlegi, a SARS1 elleni vakcinából származó ismereteik szerint az így szerzett immunitás 12, talán 18 hónapig tarthat.

A társaság az elmúlt hónapokban az USA-ban és Európában is kapott támogatást kutatás-fejlesztéseihez, most pedig az tervezi, hogy

október-novemberben már elkezdhetik a vakcina forgalmazását azzal a céllal, hogy egyidőben a világon mindenki számára elérhetővé tegyék.

A társaság csütörtökön emelkedő bevételekről és értékesítésről adott számot gyorsjelentésében, árfolyama a New York-i tőzsdén 2,0% körüli emelkedést mutat.

