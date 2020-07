Öntik a pénzt a Tesla új riválisába

A források szerint az állami tulajdonban lévő Katari Befektetési Hatóság az egyik befektető, amelytől forráshoz juthat a kínai cég. A finanszírozás végső összege akár meg is haladhatja a 300 millió dollár miután számos befektetővel még tartanak a tárgyalások.

Az elektromosautó-gyártó egyébként a hónap korábbi részében már beszámolt arról, hogy 500 millió dollár forráshoz jut olyan befektetőktől, mint az Aspex, a Coatue, a Hillhouse Capital, és a Saquoia Capital China. Aránylag rövid időn belül nem ez az első tőkeinjekció, amit a cég kap, novemberben 400 millió dollárt kapott a cég, amelyben befektetőként a Xiaomi és részt vett.

Az Xpeng Motorst hamarosan valamelyik amerikai tőzsdére is bevezethetik, viszont az még nem eldöntött, hogy pontosan melyikre.

A potenciális amerikai bevezetés egyébként egy olyan időszakban valósulna meg, amikor az USA és Kína között nő a feszültség, amely hatással lehet a külföldi cégek tőzsdei bevezetésére. Májusban az Egyesült Államok szenátusa elfogadott egy törvényt, amely fokozza az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai cégek ellenőrzését, és amely magában hordozza a veszélyt, hogy esetleg törlik az adott külföldi céget a tőzsdéről.

Kínában egyébként számos elektromosautó-gyártó cég van, köszönhetően annak, hogy az állam támogatja a szektort. Bár néhány közük összeomlott, vannak olyanok is, mint a Nio, vagy az Xpeng, amelyek tovább növekedhetnek. Az is mutatja a kínai állam törekvéseit, hogy néhány idén lejáró adókedvezményt és támogatást 2022-ig meghosszabbították, emellett a töltőállomás infrastruktúra fejlesztésére egy 2,7 milliárd jüan értékű beruházást is vállalt az állam.

Az Xpeng ebben a hónapban kezdte el leszállítani az új P7 típusú szedánját, amelyet a Tesla Model 3 versenytársaként tartanak számon. Szükség is van a versenytársakra, hiszen a Tesla januárban elkezdte leszállítani a sanghaji gyárban gyártott Model 3 járműveket a kínai megrendelőknek.

A koronavírus a kínai elektromos autó szektorra is rányomta a bélyegét, az értékesítés 33,1 százalékkal maradt el júniusban a tavalyi szinttől a China Association of Automobile Manufacturers adatai szerint. Az viszont pozitív jel, hogy az eladások a korábbi hónapokhoz képest nőttek, miután a kínai gazdaság elkezdte a visszapattanás jeleit mutatni.

Nem az Xpeng lenne az első kínai autógyártó az amerikai tőzsdén, a Nio 2018 szeptemberében lett bevezetve, most csütörtökön pedig a Li Auto, egy másik kínai elektromosautó-gyártó kereskedése indult meg a Nasdaqon, amellyel a Li 1,1 milliárd dollár tőkét vont be.

Címlapkép: VCG/VCG via Getty Images