Éleződik a verseny, új elektromosautó-gyártó érkezik a tőzsdére

A DiamondPeak Holding nevű speciális akvizíciós társaság (SPAC) árfolyama közel 17 százalékot ugrott hétfőn, miután a cég bejelentette, hogy a összeolvad a Lordstown Motors nevű elektromos járműveket gyártó céggel. A létrejövő társaság részvényeivel a Nasdaq-on fog folyni a kereskedés RIDE ticker alatt, várhatóan még év vége előtt.

A ma bejelentett ügylet két tagadhatatlan befektetői trendnek is megfelel, egyik részről egy SPAC-ról van szó, másik részről pedig egy elektromosautó-gyártó startupról, mindkét témakör óriási népszerűségnek örvend a befektetők körében. A SPAC lényegében egy üres cég amely nem folytat üzleti tevékenységet, és amelyet azzal a céllal hoznak létre, hogy más cégeket akviráljanak vele. Angolul „blank-check” vállalatnak hívják ezeket utalva arra, hogy a befektetők gyakran nem is tudják, hogy a tőkéjüket mikor, vagy éppen mibe fogják fektetni.

Tehát a tőzsdére bevezetett SPAC lényege, hogy a magánkézben lévő céget akvirálja, vagy összeolvadjon azzal, ezáltal a magáncég tőzsdére kerülhet.

A DiamondPeak és a Lordstown Motors egyesülése várhatóan idén a negyedik negyedévben valósul majd meg, és legalább a harmadik olyan eset lesz 2020-ban, amikor egy SPAC és egy elektromosautó-gyártó startup egyesül.

Júniusban a Nikola részvényivel indult el a kereskedés, miután a cég úgynevezett reverse merger ügylet során összeolvadt a VectoIQ-val. Júliusban pedig a Fisker számolt be arról, hogy a Spartan Energy Acquisitionnel tervez összeolvadni. Az elektromosautó-gyártók részvényeire rávetették magukat a befektetők, az úttörő Tesla például 242 százalékos pluszban van idén.

Bár először óriási volt a felhajtás a Nikola körül (az árfolyam 150 százalékot emelkedett az első négy napon), azóta alábbhagyott a befektetők lelkesedése, az árfolyam 30 dolláron zárt pénteken.

Miután egyre több szereplő lép be a piacra, így verseny is egyre jobban éleződik az elektromos autók piacán, a Rivian például júliusban bejelentette, hogy 2,5 milliárd dollár friss tőkét vont be.

A hétfői sajtóközlemény szerint a bevont tőkéből a Lordstown 675 millió dollárt fog fordítani a Lordstown Endurance nevű teljesen elektromos pickupjának fejlesztésére és forgalmazására. Mióta jármű a prototípusát június 25-én bemutatták, a cég szerint 27 ezer előrendelés érkezett a pickupra, ami több mint 1,4 milliárd dolláros bevételnek felel meg, miután a jármű 52 ezer dollárba kerül. 2019 novemberében a Lordstown Motors megvásárolt a General Motors korábbi 5,56 millió négyzetméteres összeszerelő üzemét annak érdekében, hogy felgyorsítsák a gyártási folyamatot.

A létrejövő társaság pro forma feltételezett tőkeértéke durván 1,6 milliárd dollár, amelybe beletartozik többek között a General Motors 75 millió dolláros befektetése, valamint olyan intézményi befektetők tőkéje, mint a Fidelity Management.

További érdekesség, hogy a DiamondPeak Holding a 2019 márciusi IPO során 250 millió dollár tőkét vont be, és eredetileg ingatlanpiachoz kapcsolódó cég akvizícióját tervezték.

A DiamondPeak Holding árfolyama 16,7 százalékos pluszban is járt ma.

(CNBC)

Címlapkép: Matthew Hatcher/Bloomberg via Getty Images