Hamarosan kiderül, mennyire fáj a járvány a Magyar Telekomnak

Szerdán, piaczárást követően teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését a Magyar Telekom. A piaci szereplők fókuszában az lesz, hogy hogyan hatott a járvány a vállalat működésére.

Az elemzői várakozások alapján a Magyar Telekom bevétele csak mérsékelten, 1,6 százalékkal csökkenhetett a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, és 158,2 milliárd forint lehetett, a működési eredmény viszont már 13,6 százalékkal, az adózott eredmény pedig 15,6 százalékkal 11,3 milliárd forintra csökkenhetett.

A piaci szereplők a Telekom jelentésében is a Covid-19 hatásait igyekeznek majd kiolvasni, fontos kérdés, hogy hogyan érintette a járvány és az azt követő korlátozások a vállalat bevételeit, többek között a roaming-bevételeket, hogyan alakult az ügyfelek lemorzsolódása, és hogy költségoldalon hogyan reagált a vállalat a bevételek visszaesésére Opex és Capex oldalon, utóbbinál az első negyedév után még arról számolt be a menedzsment, hogy az optikai hálózat bővítése továbbra is kulcsfontosságú marad, 2019 első negyedévéhez képest az ilyen típusú beruházásokra fordított capex összegét kétszeresére növelték, de az 5G-lefedettség folyamatos növelése is kiemelt cél. A járvány kezdete óta a Telekomnál a hang- és adatforgalom megemelkedett, a magasabb forgalom, és a forintárfolyam gyengülése együttesen a költségek megemelkedését okozhatja.

A vállalat menedzsmentje a legutóbbi gyorsjelentés után egész évre még a 2019-es 666,7 milliárd forinthoz képest változatlan bevételre, a tavalyi 197,6 milliárd forinthoz képest 1-2 százalékkal emelkedő EBITDA-ra, változatlan Capexre, és kb. 5 százalékkal emelkedő szabad cash flowra számított, kérdés, ebben lesz-e változás.

A Magyar Telekom árfolyama idén 17 százalékot esett.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images