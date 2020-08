Megállíthatatlan az arany, itt az új történelmi csúcs

Jól indult a hétfő az arany számára, hiszen a sárga nemesfém árfolyama új történelmi csúcsra emelkedett napon belül, köszönhetően annak, hogy a menedékeszközök kereslete továbbra is magas a koronavírus járvány közepette.

Az arany árfolyama 11 százalékot emelkedett júliusban, tehát 2012 óta a legnagyobb havi emelkedését produkálta, miután a dollár gyengülése, és a rekord alacsony amerikai reálhozamok is pozitívan hatottak az árfolyamra. A Bloomberg szerint stratégák most az államkötvények alternatíváit keresik, mint a készpénz, az osztalékfizető részvények, vagy az arany.

Az egészségügyi válság példátlan mértékű gazdaságélénkítő lépésekre sarkallta a világ jegybankjait, beleértve a kamatok tartósan alacsony szinteken tartását, amely kedvező az olyan eszközök számára, mint az arany. A geopolitikai feszültségek is pozitívan hatnak a sárga nemesfém árfolyamára, Michael Pompeo amerikai külügyminiszter a Trump adminisztráció hamarosan intézkedéseket jelenthet be számos kínai tulajdonú szoftverrel szemben, amelyeket nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak találnak, ezek közé tartozhat a TikTok is.

Szerintünk a tíz éves amerikai reálhozamok csökkenése a legfontosabb faktor az arany árfolyamának emelkedése mögött, az erős inverz kapcsolat miatt

– közölte Vivek Dhar az ausztrál Commonwealth Bank of Australia elemzője. Dhar azt is kiemelte, hogy a menedékeszközök kereslete a globális gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmakkal, és az eszkalálódó USA-Kína feszültséggel is összefüggésben áll.

Az arany árfolyama 0,1 százalékkal került ma lejjebb, míg idén 30 százalékos pluszban van,

ma napon belül 1988,02 dolláros árfolyamon is járt a jegyzés, ami új történelmi csúcsot jelent.

Érdemes megemlékezni az arany kistestvéreként emlegetett ezüstről, amelynek árfolyama 34 százalékot emelkedett júliusban, miután szintén a menedékeszköz funkciót tölti be.

Néhány amerikai államban ismét begyorsult a koronavírus terjedése, a Federal Reserve Bank of Minneapolis elnöke pedig vasárnap sürgette a kongresszust, hogy mielőbb szülessen megállapodás a munkanélküliek támogatását célzó új fiskális csomagról, emellett a lezárások újbóli bevezetésére tett javaslatot.

A koronavírusos esetek száma globálisan átlépte a 18 milliót, mostanra négy naponta 1 millióval nő a fertőzöttek száma a Bloomberg szerint. Az ausztrál Victoria államban szigorítottak a korlátozó intézkedéseken, Fülöp-szigetek fővárosát pedig ismét lezárták a járvány miatt.

Címlapkép: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images