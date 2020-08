Beindítaná az MNB Magyarország zöld kötvénypiacát

Az MNB Zöld Programjával kívánja elősegíteni a klímaváltozáshoz és más környezeti problémákhoz kapcsolódó kockázatok csökkentését, a magyarországi zöld gazdaság finanszírozásának bővítését. Ezért a bankszektorban megtett intézkedések után a tőkepiacon is megkezdi a zöld pénzügyek meghonosítását - közölte a jegybank. Ennek keretében elemzést tesz közzé a zöld kötvénykibocsátást ösztönző jegybanki szabályozói lehetőségekről.

Az MNB Zöld Programjában folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyek javíthatják a zöld beruházások finanszírozási feltételeit. Ennek érdekében a bankszektorban már megtett és folyamatban lévő, hitelezésre irányuló intézkedések mellett a tőkepiacokon is megkezdi a zöld pénzügyek meghonosításának támogatását, együttműködve a társhatóságokkal és a piaci szereplőkkel.

E törekvés egyik fő zászlóshajói a zöld kötvények lehetnek, melyek szegmense a külföldi, fejlett piacokon az elmúlt években látványos növekedést produkált. Azonban Közép-Kelet-Európában, így hazánkban is néhány kivételtől eltekintve még gyermekcipőben jár. Ilyen kivétel a magyar zöld állampapír közelmúltbeli kibocsátása. A magyarországi zöld kötvénykibocsátások beindulása hozzájárulhat hazánk klíma-, fenntarthatósági és energiastratégiai céljainak finanszírozásához, és támogathatja az MNB által is szorgalmazott versenyképességi fordulatot.

A vállalati, banki, esetleg önkormányzati zöld kötvénykibocsátás azonban a jegybank és más szabályozók ösztönző, támogató lépései nélkül várhatóan nem tudna kellő mértékben elindulni. Más külföldi országokhoz hasonlóan hazánkban is szükséges lehet tehát fejlesztő, előremozdító intézkedéseket bevezetni - közölte a jegybank.

Az MNB az erre vonatkozó elképzeléseket egy rövid elemzésben mutatja be. A zöld kötvénypiac fejlesztése fontos téma lesz Magyarország Fenntartható Tőkepiaci Stratégiájának megtervezésében, valamint az MNB október 12-i Nemzetközi Zöld Pénzügyi Konferenciáján, ahol többek közt a Climate Bonds Initiative vezérigazgatója is előad. A jegybank által szakmailag támogatott Budapest Institute of Banking és a London Stock Exchange Group Academy 2020. októberi fenntarthatósággal kapcsolatos befektetői kapcsolattartói képzésén is foglalkozik a kérdéssel.

