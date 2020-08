Felpattantak az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az arany árfolyama ma reggel újabb csúcsra emelkedett. Ázsiában a Nikkei kivételével emelkedtek az irányadó részvényindexek, Európában is emelkednek a tőzsdék, a BUX is feljebb került. A tengerentúli tőzsdék is erősödnek szerdán, a befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek ma.