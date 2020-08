Hatalmas pusztítást végzett a koronavírus a világ nagyvállalatainál

Sok izgalmas meglepetéssel szolgált az idei második negyedéves gyorsjelentési szezon, hiszen ez volt az évnek az az időszaka, amikor a világ már lényegében a negyedév elejétől a végéig érezte a bőrén a járvány gazdasági hatásait. A visszaesés a világ legnagyobb vállalatinál nem maradt el, bár sok esetben a jelentősen lefelé módosított elemzői várakozásokat sikerült felülmúlniuk a cégeknek. Összefoglaltuk a friss gyorsjelentések közül a fontosabbakat.

Disney

A koronavírus válság egyik legnagyobb vesztese a Disney, a cég diverzifikált szórakoztatóipari-, és média portfóliója óriási ütést szenvedett el a második negyedévben, miután a világjárvány lényegében a cég összes üzletágát negatívan érintette.

A Disney árbevétele a tavalyi második negyedéves 20,3 milliárd dollárról 42 százalékkal 11,8 milliárd dollárra esett vissza, ami mérsékelten ugyan, de elmaradt az elemzők által várt 12,4 milliárd dollártól. A legnagyobb mértékben a Disney úgynevezett, "parkok, élmények, termékek" nevű szegmensében csökkentek a bevételek (85 százalékkal), míg a filmszegmens bevétele 55 százalékkal esett vissza. A Disney legnagyobb üzletágának számító médiaszegmensben viszont csak 2 százalékkal csökkent a bevétel, és 48 százalékkal nőtt a profit, amely annak volt köszönhető, hogy nem voltak NBA és MLB meccsek a negyedévben, így az ezekhez kapcsolódó költségek nem csökkentették az eredményt.

Az cég működési eredménye a tavalyi 4 milliárd dollárról 72 százalékkal 1,1 milliárd dollárra csökkent. A Disney menedzsmentje szerint a koronavírushoz hozzávetőlegesen 3 milliárd dollár költség köthető, amely negatívan hatott a működési eredményre. A cég streaming üzletágának szárnyalása sem tudta érdemben szépíteni a jelentős veszteséget annak ellenére, hogy több millió új előfizetőt szerzett a cég a negyedévben.

A Disney egy részvényre jutó eredménye a tavalyi 0,79 dollárhoz képest -2,61 dolláros EPS-be fordult át, a veszteség az elemzői várakozásokat is messze alulmúlta, hiszen a konszenzus 0,88 dolláros veszteséről szólt. Viszont ha az egyszeri tételektől tisztított (főleg az immateriális eszközök amortizációjától) EPS-t nézzük, ez 0,08 dollár volt, ami bár alacsonyabb, mint a tavalyi 1,34 dollár, de kedvezőbb, mint ez elemzők által várt 0,64 dolláros egy részvényre jutó veszteség.

A befektetők kedvezően fogadták, hogy a Disney több soron a vártnál kedvezőbb számokat közölt, az árfolyam a nyitás előtti kereskedésben 6,2 százalékos emelkedett, míg idén 18,9 százalékos mínuszban van.

BMW

Alaposan megtépázta a BMW eladásait is a globális pandémia, ami nem meglepő, hiszen világszerte estek az autóeladások, a globális autóértékesítés az idei első félévben 26 százalékkal csökkent, ezen belül az EU-ban 40, az Egyesült Államokban 24, Kínában és Japánban 20-20 százalékkal zsugorodott az új autók piaca, vagyis a BMW relatíve jól is teljesített, hiszen az első félévben 23 százalékkal kevesebb autót adott el a konszern. A második negyedév azonban gyengébb lett az első negyedévnél, hiszen az április-június időszakban 25,3 százalékkal kevesebb, összesen közel 486 ezer autót adott el a konszern.

Vannak azonban biztató jelek, Ázsiában 7,4, azon belül Kínában már 17 százalékkal nőttek az eladások év/év alapon.

Az értékesítésnél kisebb mértékben estek a bevételek, a konszern árbevétele a második negyedévben 22 százalékkal 19,97 milliárd euróra csökkent, ezen belül az autógyártás bevétele 34 százalékkal zuhant, miközben a finanszírozás üzletág bevételei csupán 9,6 százalékkal estek.

A BMW már üzemi eredmény szinten is veszteséges lett, az egy évvel korábbi 2,2 milliárd eurós eredmény után az idei második negyedévben 66 millió euró veszteséget ért el a konszern, az adózás előtti eredmény pedig 300 millió euró veszteséget mutat. A cégcsoport egy éve még 1,48 milliárd euró nyereséget ért el, idén azonban 212 millió euró lett a veszteség.

Ha az első félévet nézzük, akkor az autóeladások 23 százalékkal 963 ezer darabra csökkentek, a bevételek 10 százalékkal 43,2 milliárd euróra estek,

és a vállalat még mindig profitablisan működött, összesen 362 millió euró profitot ért el.

A menedzsment azt jelezte előre, hogy a konszern autó- és motorértékesítése jelentősen csökken idén, 2019-hez képest. A finanszírozás részleget még az autógyártásnál is súlyosabb negatív hatások érhetik, ami az új finanszírozási szerződéseket illeti. Az autógyártás üzemi marzsa 0-3 százalék között alakulhat (ebben nincs változás a márciusi előrejelzéshez képest), a motorgyártásé 3-5 százalék között. Az értékesített autók átlagos CO2-kibocsátása jelentősen csökken idén (nő az elektromos és hibrid autók részaránya a flottán belül), a kibocsátási célokat eléri a vállalat.

A BMW árfolyama 3,2 százalékkal került ma lejjebb, míg idén 23,1 százalékos mínuszban van.

Nikola

Most jelentett először tőzsdén jegyzett nyilvános cégként a Nikola, a vállalat eredményei elmaradtak az elemzői konszenzustól, bár a számok a Nikola esetében nem igazán számítanak, hiszen a cég még nem értékesít teherautókat.

Értékesítés hiányában árbevételről sem számolt be a cég, a működési veszteség pedig a tavalyi második negyedéves 17,2 millió dollárhoz képest 86,6 millió dollárra nőtt. Az egy részvényre jutó veszteség így 0,16 dollár lett, ami nagyjából megegyezett a -0,13 centes elemzői várakozással.

A cég a gyorsjelentésben kiemelte a hidrogén-gáz termelésre történt ráfordításokat, azonban arról részletesen nem számolt be, hogy ezek pontosan mennyibe kerülnek, viszont ez kritikus információ a cég jövője kapcsán – írja a Barron’s.

A Nikola arról is beszámolt, hogy a világjárvány miatt akadozik a cég beszállítói lánca, ami miatt gond lehet gyártás felfuttatásával.

Ami kiemelt figyelmet kapott a Nikola esetében, azok a menedzsment várakozásai.

A Nikola menedzsmentje viszont nem jelentett be vásárlókat az akkumulátoros elektromos teherautót illetően, amely 2021-ben érkezik (Az akkumulátoros verzió az üzemanyagcellás verzió előtt érkezik majd).

Emellett gyártópartnert sem jelentettek be a Badger nevű pickupjukhoz, és a Badgerre érkező megrendelésekről sem beszéltek.

Mindezeken felül pedig a hidrogén töltőállomások felépítéséhez kapcsolódó partnert sem jelentett be a cég.

Tehát elég sok megválaszolatlan kérdés maradt a Nikola gyorsjelentése után, amely a befektetőket is elbizonytalanította: a Nikola árfolyama a zárás után 13,4 százalékot esett.

BP

Nagyot emelkedett az olajipari óriáscég, a BP árfolyama kedden annak ellenére, hogy társaság egy évtized után először osztalékot vágott, valamint 16,8 milliárd dolláros nettó veszteségről számolt be a második negyedévben. Ettől függetlenül az olajcégnek így is sikerült vernie az elemzői várakozásokat, és a befektetőket is meglepte a cég, miután lerántotta a leplet az új zöldenergia stratégiájáról, melynek keretében az olaj és gáztermelését 40 százalékkal tervezi visszavágni, és 5 milliárd dollár értékben kíván zöldenergia beruházásokat végrehajtani 2030-ig.

Az olajcégek nagyon szenvedtek a második negyedévben, ami meg is látszott a BP eredményén, a cég rekord mértékű 6,7 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el a második negyedévben, miközben a bázisidőszakban még 2,8 milliárd dollár profitot termelt a cég. Az elemző várakozásokat így is felülmúlta a társaság, amely részben az olajkereskedelmi divízió erős teljesítményének volt köszönhető.

Az olajpiac kilátásaival kapcsolatban is borúsabb lett a menedzsment, várakozásaik szerint tartósan alacsonyabban maradhat az olaj ára, a korábbi hordónkénti átlagosan 70 dolláros becslést 50-60 dollárra csökkentették a következő 30 évre vonatkozóan. Részben emiatt is van, hogy a BP értékvesztési leírásként összesen 17,4 milliárd dollárt könyvelt el.

Nem okozott nagy meglepetést, hogy a BP visszavágta az osztalékát pontosan a felére, 10,5 centről 5,25 centre. Sokkal inkább az volt meglepő, amikor az előző negyedévben nem nyúltak az osztalékhoz, miközben a rivális Shell az előző negyedévben a második világháború óta először vágott osztalékán.

Leginkább az új zöldenergia stratégia bejelentésének volt köszönhető, hogy a BP kedden 6,5 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést, szerdán pedig 4,3 százalékkal került feljebb, míg idén 33,7 százalékos mínuszban van az árfolyam.

Bayer

A német gyógyszergyártó Bayer is a héten tette közzé legfrissebb számait, a cég tíz éve nem látott 9,5 milliárd eurós nettó veszteséget szenvedett el a második negyedévben, amelyre főként az egyszeri tételek voltak negatív hatással. A cég számai között szerepelt többek között egy 10,9 milliárd dolláros jogi költség, amely a Roundup nevű – a vád szerint rákkeltő - gyomirtóhoz kapcsolódik. Emellett a cég Essure nevű fogamzásgátlójához kapcsolódó perköltségekre 1,25 milliárd eurót különített el a vállalat, miután júliusig 32 ezer fogyasztó perelte be a céget a termékkel kapcsolatban.

A cég figyelmeztetett, hogy a teljes pénzügyi évben 14 milliárd eurót tehetnek ki az egyszeri tételek.

A Bayer arról is beszámolt, hogy a tisztított EBITDA a második negyedévben 5,6 százalékkal 2,88 milliárd euróra nőtt, ami mérsékelten meghaladta az elemzői várakozásokat.

Bár a befektetők fókuszában inkább a speciális tételek voltak, a Bayer szerint a tisztított EBITDA 12,1 milliárd euró lehet ebben az évben, ami csak mérsékelten alacsonyabb, mint a februárban megadott 12,3-12,6 milliárd eurós sáv.

A Bayer árfolyama a gyorsjelentést követően 2,4 százalékos eséssel fejezte be a keddi kereskedést, szerdán pedig 1,1 százalékkal került lejjebb, míg idén 22,5 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Hakan Nural/Anadolu Agency via Getty Images