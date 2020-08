Koronavírus: a kétszeresére nőtt a napi új fertőzöttek száma Olaszországban

MTI Cikk mentése Megosztás

Olaszországban az előző napihoz képest a kétszeresére, 384-re nőtt az elmúlt 24 óra alatt koronavírussal újonnan diagnosztizáltak száma, és tízen meg is haltak a szövődmények miatt - jelentették be szerdán Rómában. Spanyolországban az új fertőzéseket tekintve ismét megdőlt az elmúlt két hónapban feljegyzett napi rekord és Nagy-Britanniában is nő az új esetszám.