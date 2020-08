Cáfol a Tesco: nem lesznek csoportos leépítések Magyarországon

Alaptalanok a spekulációk azzal kapcsolatban, hogy többlépcsős leépítés következhet a Tescónál - reagált az ezzel kapcsolatos sajtóhírekre a Világgazdaságnak a Tesco-Global Áruházak Zrt. sajtóosztálya.

A Magyar Nemzet értesülése szerint aggasztó kép körvonalazódik a tulajdonosoknál a Tesco áruházlánc pénzügyi kilátásairól, a londoni központban nemrég elrendelt átvilágítás eddigi eredményei alapján mostanra biztos, hogy változik a multivállalat üzletpolitikája. Emiatt a részvényesek drasztikus lépéseket várhatnak el az áruházlánc kelet-közép-európai piacain is.

A napilap szerdai számában megjelent cikk szerint Csehországban és Szlovákiában szűkíthetik az eladótereket, a magyar Tescókban pedig a munkakörök jelenlegi, technikai átalakítása után az anyacég döntésére csoportos létszámleépítések következhetnek - több hullámban.

A Tesco a hírre reagálva ismét egyértelművé tette - ahogyan ezt Matt Simister, a vállalat közép-európai vezérigazgatója a Portfóliónak adott júniusi interjúban is leszögezte -, hogy a cég a magyar, a cseh és a szlovák üzletágak piacain erős pozíciót foglal el, és a növekedési kilátásai is jók. A Tesco sajtóosztálya a híradások kapcsán azt is aláhúzta, hogy ezek a pletykák teljesen haszontalanok, és szükségtelen feszültséget keltenek a Magyarországon dolgozó több ezer tescós kolléga körében.

Mint közölték: a tények és az eredményeink, a befektetésekre és a fejlesztésekre vonatkozó bejelentéseink, valamint az elmúlt években a magyar vásárlók, a munkatársak és a közösségek iránt tanúsított elkötelezettségünk mind azt igazolják, hogy ezek a spekulációk alaptalanok.