Kisebb atombomba erejével robbant fel Bejrút városa

Jeffrey Lewis, a kaliforniai Middlebury Institute of International Studies nukleáris és hagyományos fegyverszakértője a bejrúti robbanás okozta károkat, hullámot, szeizmikus mozgásokat és a robbanás okozta krátert elemezve arra jutott, a robbanás erőssége 200 és 500 tonna közötti erősségű lehetett.

Another new footage of #BeirutBlast