Koronavírus: már Európából is sorra jönnek az aggasztó hírek, hónapos rekordokat döntenek meg az országok

Az európai országokban is egyre több helyen bukkan fel újra nagyobb esetszámmal a járvány, ennek hatására tegnap például újabb európai ország kapott sárga besorolást a magyar kormánytól. A spanyol adatok romlása mellett, Németországban, Franciaországban, sőt még Magyarországon is hosszú idők óta nem volt ilyen magas az új pozitív esetek száma, egyelőre a németeknél és a franciáknál is maradt a zöld besorolás a kormány térképe alapján. Csütörtök reggelre meghaladta a 18,81 milliót a koronavírus-fertőzések száma a világban, vagyis több mint félmillióval növekedett a globális napi betegszám, a Johns Hopkins Egyetem friss adatai szerint. A halálestetek száma átlépte a 700 ezret, jelenleg a világ országai 707 ezer elhunytat tartanak számon, míg 300 ezerrel, 11,3 millióra nőtt a gyógyultak száma.