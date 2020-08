Többségi tulajdonrészt szerez az Iniciál Autóházban az AutoWallis

További 20 százalékos üzletrészt szerez az AutoWallis az Iniciál Autóházban, ezzel 60 százalékra növeli részesedését a nyugat-magyarországi régióban meghatározó pozícióval rendelkező, hét autómárka értékesítésével és márkaszervizelésével foglalkozó vállalatban.

Az AutoWallis tulajdonába kerül a jelenleg több mint 115 főt foglalkoztató Iniciál Autóház (Iniciál) további 20 százaléka, így a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat az Iniciál 60 százalékos tulajdonosává válhat, amennyiben azt a Gazdasági Versenyhivatal is jóváhagyja.

Az AutoWallis azt követően növelte részesedését, hogy a 25 éves autóértékesítési tapasztalattal rendelkező Iniciál Csoporttal tavaly együttműködést kötött, és annak egyik lépéseként július elején a tulajdonába került az Iniciál 40 százaléka.

Az Iniciál hét autómárka (Dacia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki és Toyota) értékesítésével és márkaszervizelésével foglalkozik négy telephelyen (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopronban és Szombathely), a vállalat árbevétele tavaly 19,3 milliárd forint volt.

A 20 százalékos részesedést az AutoWallis az igazgatóság által ma elhatározott 868 millió forint összegű apportos tőkeemelés részeként szerzi meg. Az újonnan, zártkörben kibocsátandó 10 049 568 darab AutoWallis részvény apportálási árfolyama a társaság részvényeseinek korábbi felhatalmazása alapján az elmúlt 30 nap tőzsdei átlagárfolyama, 86,4 forint. Az apport ellenében kapott részvényekre vonatkozóan az eladók lock-up (elidegenítési tilalom) vállalást rögzítettek: 2021. május 31-ig egyáltalán nem értékesíthetnek részvényeket, ezt követően pedig 5 évig korlátozott mennyiségben, ütemezésben és árfolyamértékben is előre meghatározott módon válhatnak meg részvényeiktől.

Az Iniciál Csoport ügyvezetője és szakmai irányítója a többségi tulajdonrész megszerzését követően is Taródy Zsolt marad, akivel az elmúlt hónapokban hosszú távú, stabil együttműködést alakított ki az AutoWallis.

Taródy Zsolt elmondta, hogy az általa alapított Iniciál Autóház az AutoWallis csoport részeként tovább halad a 25 éve megkezdett úton, aminek köszönhetően az Iniciál az importőri elvárásoknak mindenben megfelelő szereplővé nőtte ki magát a saját régiójában. A tranzakciónak köszönhetően az AutoWallis csoport tagjai által értékesített márkák további meghatározó pozíciójú flottamárkákkal egészülnek ki, ami jól illeszkedik a tavaly meghirdetett stratégiába, melynek célja, hogy a vállalat 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte, hogy a tulajdonszerzés a forgalmazott márkák számának bővítése mellett az AutoWallis egy másik fontos stratégiai célját is támogatja, mivel az elmúlt hónapokban bejelentett nemzetközi terjeszkedés mellett a magyar piacon is bővül a csoport értékesítési pontjainak száma. Hozzátette, hogy az értékesítési és szerviz pontok számának növekedésével az AutoWallis árbevételén belül bővülhet a nagyobb eredménytermelő képességű szolgáltatások volumene is.

Az AutoWallis árfolyama ma csütörtöki záróértéke közelében jár, míg idén 10,7 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde