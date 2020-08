Olajkatasztrófa Mauritiusnál: zátonyra futott teherhajóból ömlik az olaj a tengerbe

A panamai zászló alatt hajózó, Wakashio nevű, rakomány nélküli japán teherhajó július 25-én futott zátonyra az Indiai-óceánon, Madagaszkár mellett fekvő üdülőparadicsom partjain, és a megrepedt üzemanyagtartályból csütörtök óta szivárog az olaj. A L'Express című helyi újságban úszó olajfoltokról, elfeketedett strandokról és elpusztult tengeri élőlényekről készült fotók jelentek meg.

A kormányfő péntek éjjel elmondta: Franciaországhoz fordulnak segítségért, mert az olajömlés veszélyezteti a körülbelül 1,3 millió lakosú, főként turizmusból élő szigetországot. Mauritius nem rendelkezik megfelelő eszközökkel és szakértelemmel ahhoz, hogy megfeneklett hajókat segítsen újra vízre - indokolta döntését Jugnauth. A politikus hangsúlyozta: a rossz időjárás miatt eddig nem tudták elkezdeni a munkákat, és előreláthatólag a következő napokban sem javul a helyzet.

A francia fennhatóság alá tartozó Réunion szigete Mauritius legközelebbi szomszédja, Franciaország pedig a szigetország legjelentősebb külföldi befektetője és egyik legnagyobb kereskedelmi partnere.

Kavy Ramano környezetvédelmi miniszter hangsúlyozta: ökológiai válság fenyegeti az országot.

A Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet szerint ezernyi fajt fenyeget pusztulás veszélye a Kék-öböl, Pointe d'Esny és Mahebourg vizeinél, ami súlyos következményekkel járna a gazdaságra, az élelmiszerbiztonságra és az egészségre Mauritiuson.

A szennyeződés felfogása érdekében mintegy 400 merülőfalat helyeztek el a hajó és más kulcsfontosságú helyek, így a Kék-öböl tengeri park körül.

A Nagashiki Shipping tulajdonában lévő, 300 méter hosszú hajó Kínából tartott Brazíliába, amikor Mauritiusnál megfeneklett. A történtek okát még vizsgálják, az ügyben nyomozást indítottak. A teherhajó 20 fős legénysége sértetlenül átvészelte a balesetet, és most karanténban van az Afrika keleti partjai mellett fekvő szigeten a koronavírus-járvány miatt.

A Nagashiki Shipping szombaton nyilatkozatban kért bocsánatot a helyiektől és az érintettektől az okozott problémákért. Fogadkozott, hogy mindent megtesz a tengerbe ömlött olaj eltávolításáért és a hajó biztonságba helyezéséért.

President has agreed to request by Prime Minister of Mauritius to send team of experts to to deal with caused by tanker MV that ran aground 2 days ago & oil spill threatening marine life & tourism. #French