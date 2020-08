Itt van 5 részvény a Wall Street legjobb elemzőitől

Miután a gyorsjelentési szezon a végéhez közeledik, az elemzők frissítik a rövidtávú és hosszú távú ajánlásaikat azokra a részvényekre, amelyeket követnek. Miközben néhány cég kifejezetten erős negyedéves számokat publikált, viszont többek még mindig szenvednek, miután a globális korlátozások folytatódnak. Bár a különböző gazdaságélénkítő programok nyújtanak némi támogatást, az igazság továbbra is az, hogy a járvány üzleti tevékenységre gyakorolt hatása még sokáig velünk marad. Az ilyen példátlan időkben részvénykiválasztás terén jó döntés lehet, ha a befektetők olyan elemzőket követnek, akiknek bizonyítottan magas a sikerrátájuk. A TipRanks nevű weboldal arra hivatott, hogy összegyűjtse a Wall Street legjobban teljesítő elemzőit. Ezek azok az elemzők, akiknek a legnagyobb a sikerrátájuk és az átlagos hozamuk egy éves bázison mérve – figyelembe véve azt is, hogy hány darab ajánlást adtak ki. A CNBC összegyűjtötte a Wall Street legjobban teljesítő elemzőinek öt kedvenc részvényét.

Carvana

A Wells Fargo elemzője, Zachary Fadem nemrégiben 175 dollárról 200 dollárra emelte a célárát az autóipari kiskereskedő Carvanára, melynek részvényárfolyama idén 108,6 százalékot emelkedett, az új célár pedig 4,2 százalékkal van a mostani szint felett.

Az elemező szerint a Carvana meghatározó tényezővé vált a használtautó piacon, a vásárlóbarát és kevés eszközzel rendelkező üzleti modell segítségével (mint például az Uber, ahol a sofőrök a saját járművüket használják). Fadem augusztus 5-én arról írt, hogy a többek között a piaci terjeszkedés, és a bruttó fedezet javulása miatt felülsúlyozás az ajánlásuk a részvényre.

Ahogy a készletkorlátozások enyhülnek, a második félév is erős lehet cég számára, emiatt pedig vonzó lehet a részvény a befektetőknek. A második negyedév is sok meglepetéssel szolgált, az értékesítés, az egy járműre jutó bruttó profit, és a tisztított EBITDA is felülmúlta az elemzői várakozásokat. A Carvana esetében is meglátszott az online értékesítési csatornák felé való elmozdulás globális trendje - jegyezte meg az elemző.

A Wells Fargo elemzője nagyon optimista a társaság kilátásaival kapcsolatban. Figyelembe véve egy nagy, több mint 800 milliárd dolláros széttagolt iparágat, és egyebek mellett az 1 százalék alatti online penetrációt (amely könnyedén 10 százalék körülire nőhet), az elemző szerint a Carvana az egyik olyan többéves növekedési sztori a fogyasztói szegmensben, amely kötelező eleme a befektetők portfóliójának.

A TipRanks Fademet a maga 81 százalékos sikerrátájával, és értékelésenként 27,7 százalékos átlaghozamával a 41. helyre sorolja összesen 6 858 elemzőből.

Globus Medical

Nagy potenciált lát az orvosi eszközgyártó Globus Medical részvényében Ryan Zimmerman, a BTIG elemzője. Az elemző augusztus 5-én 58 dollárról 63 dollárra emelte a célárát, emellett pedig továbbra is vételre ajánlja a részvényt. A Globus Medical árfolyama 3,4 százalékos mínuszban van idén, az új célár pedig 10,7 százalékkal van a mostani árfolyam felett.

Tekintettel arra, hogy a Globus Medical egy, a néhány MedTech cég közül, amely növekedni tudott évesített bázison, emellett pedig pozitív szabad cash flow-t generált, úgy gondoljuk, hogy a kockázat/hozam ráta továbbra is kedvező

– közölte Zimmerman.

A második negyedévben a Globus Medical erős számokat publikált bevétel soron, a cég árbevétele 148,9 millió dollár volt, szemben a 103,6 millió dolláros elemzői konszenzussal. A cég gerincortopédiai eszközök üzletága az Egyesült Államokban az első negyedéves 67 százalékos csökkenéshez képest jelentősen visszapattant, a második negyedévben két számjegyű százalékos volt a növekedés, amely júliusban tovább folytatódott.

Miután a cég részvényárfolyamán még mindig meglátszik a koronavírus miatt eladási hullám, az elemző úgy gondolja, hogy a befektetőknek a jelenlegi szinteken érdemes lehet vásárolniuk. Hosszútávon gondolkodók számára, Zimmerman szerint a Globus Medical diverzifikált mozgásszervi befektetést jelent, a versenytársak feletti marzsokkal, és erős mérleggel.

Synaptics

A humán interface hardware-, és szoftvergyártó Synaptics kiváló befektetési lehetőség lehet a Rosenblatt elemzője, Kevin Cassidy szerint. A Synaptics jól pozícionált a profitabilis növekedés felé – közölte az elemző augusztus 5-én, miközben a célárát 86 dollárról 95 dollárra emelte. A Synaptics árfolyama idén 35,3 százalékos pluszban van, az elemző célára pedig 6,7 százalékkal haladja meg az árfolyam mostani szintjét.

A pozitív felhangú ajánlás azután érkezett, hogy a cég erős negyedéves számokat közölt, a magasabb marzsú „dolgok internete” (IoT) üzletág árbevétele 69 millió dollár volt, ami meghaladta Cassidy 63 millió dolláros várakozását. Az üzletág jó teljesítménye annak volt köszönhető, hogy a koronavírus karantén miatt megnőtt a mikrofonok, hangszórók, headsetek és más termékek kereslete.

Cassidy szerint a dolgok internete termékcsoport stratégiája jól működik és hosszabb távon ez az üzletág lesz a vállalat növekedésének motorja. Az elemző becslése szerint a szegmens bruttó marzsa 54 százalékról közel 60 százalékra nőhet következő néhány évben.

Cassidy azt is megjegyezte, hogy a harmadik negyedéves előrejelzés tartalmazza kettő frissen megszerzett IoT termék két hónapnyi bevételét, amely nagyjából 30 millió dollár lehet, és non-GAAP EPS szintjén durván 0,2 dollárral növelheti majd a cég egy részvényre jutó eredményét.

Miután mind az értékesítés, és a költségszinergiák is fejlődnek minden negyedévben, a 160 millió dolláros éves bevételről, és a 1,5 dolláros egy részvényre jutó eredményről szóló elsődleges becsélés konzervatívnak bizonyulhat – közölte az elemző, akit a TipRanks a legjobb 100 között tart számon.

GoDaddy

Az RBC Capital elemzője Mark Mahaney ódákat zengett a GoDaddy nevű webtárhely szolgáltató cégről. Az elemző augusztus 5-én megismételte a vételi ajánlását, miközben a célárát 93 dollárról 98 dollárra emelte. A részvény árfolyama 14,7 százalékos pluszban van idén, az új célár pedig további 25,8 százalékos potenciális emelkedést vetíthet előre.

Erős negyedévet zárt a GoDaddy az árbevétel, a foglalások, valamint mind a harmadik negyedévre, mind pedig 2020-as pénzügyi évre való előrejelzése is meghaladta az elemzői várakozásokat. Az árbevétel például a bázisidőszakhoz képest 10 százalékkal 806 millió dollárra nőtt, míg az elemzők csupán 794 millió dollárt vártak.

Az elemző többek között azt emelte ki, hogy a cég rekord magas nettó vásárlószám növekedést ért el a negyedévben, emellett a júliusban is megmaradni látszott az erős momentum. Miután a cég foglalásai szépen növekednek, valamint a cash flow marzsok is folyamatosan bővülnek, így az elemző szerint a GoDaddy elérheti a 4 milliárd dolláros árbevétel, és az 1,1 milliárd dolláros szabad cash flow célját 2022-re.

Mahaney elmondta, hogy a GoDaddy a közé a kevés cég közé tartozik, amely megnövekedett kereslettel szembesült a válság alatt, miután a vállalkozásoknak és a szervezeteknek valóban szüksége van olyan megoldásokra, amelyekkel a digitális jelenlétüket növelni tudják. Az elemző emellett azt is kiemelte, hogy a részvény kockázat/hozam rátája vonzónak tűnik, miután az 15-szöröse a 2021-es szabad cash flow várakozásnak.

A 23,5 százalékos átlagos hozam/értékelés miatt van, hogy Mahaney benne van 100 legjobb elemzőben a TipRanksen.

Bluebird bio

A Bluebird bio nevű biotech cég génterápiákat fejleszt súlyos genetikai rendellenességek, és rák kezelésére. A Bluebird gyorsjelentése után Cory Kasimov, a JPMorgan elemzője megismételte a vételi ajánlását a részvényre és 140 dolláros célárat határozott meg, ami azt jelenti, hogy a részvényárfolyam több mint a duplájára emelkedhet a mostani szintekről.

Kasimov szerint a Bluebird a gén-, és sejtterápiás platformjával az egyik olyan potenciálisan transzformatív, és diszruptív cég, amellyel régen találkozott.

Kasimov megjegyezte, hogy a cég második negyedéves jelentése megfelelt az elemzői várakozásoknak, emellett többé kevésbé az összes potenciálisan árfolyammozgató hatású tényező is ígéretesnek tűnik, a Zynteglo EU-s bevezetése 2020 második felében várható, valamint HGB-206 termékről is új adatok érkeznek majd, illetve a forgalomba hozatali engedélyekkel kapcsolatos fejlemények lesznek még érdekesek idén.

Kasimov elmondta, hogy összességében továbbra is optimista a cégre, miután többféle klinikai programban is látszik a haladás, ideérte a potenciálisan transzformatív génterápia-, és CAR-T platformokat.

Az elemző figyelmének fókuszába a cég termékeivel kapcsolatos klinikai hírek, a termékek indulásával kapcsolatos információk, és a szabályozói visszajelzések lesznek 2020-2021-ben, amelyek információkat nyújtanak ezen termékek jövőbeli potenciáljával kapcsolatban.

Kasimov egyébként a 12. legjobb egészségügyi elemző a TipRanks szerint, összesítésben pedig a 6 858 elemző közül a 125. helyen van.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images