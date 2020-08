Új elektromos autós márkát indít a Hyundai, megcélozták a harmadik helyet a globális piacon

Eddig csupán egy modellként értékesítette az Ioniq-ot a Hyundai, a koreai gyártó azonban önálló márkát hozna létre az Ioniq-ból, cél, hogy az elektromos autók piacán az egyik legnagyobb szereplő legyen a koreai vállalat.

A Hyundai bejelentette, hogy az Ioniq modellnévből márkanevet hoznak létre, és elektromos autós offenzívát indítanak, a cél az, hogy 2025-re az elektromos autók piacának 10 százalékát a koreai cég autói adják, ezzel megszerezve ezen a globális piacon a harmadik helyet. A Hyundai 2021 elejétől indítja a projektet, hamarosan 3 teljesen új elektromos modellt mutatna be az Ioniq márkanév alatt. Először az Ioniq 5 érkezik, amely egy közepes méretű crossover, amelynek az alapját a 2019-ben bemutatott Hyundai 45 koncepcióautó adja, 2022-ben érkezhet az Ioniq 6, amely egy szedán, ennek az alapja az idén bemutatott Prophecy koncepcióautó, 2024 elején pedig érkezhet az Ioniq 7, amely egy nagy crossover lesz.

A hírre több mint 10 százalékot emelkedett a Hyundai árfolyama, de leánycége, a Kia árfolyama 5,6, az alkatrészgyártó Hyundai Mobis és a Mando árfolyama pedig 7,4 és 5,3 százalékkal került feljebb.

A sztorihoz valamelyest kapcsolódik a Nikola is, az elmúlt hetekben a tőzsdei hírekben gyakran előkerülő elektromos autós startup vezetője, Trevor Milton tegnap egy tegnap megjelent interjúban arról beszélt, hogy szívesen együttműködne a koreai céggel, Milton azt mondta, már kétszer tett ezzel kapcsolatban ajánlatot a Hyundainak, de azokat a koreai vállalat elutasította. A Nikola árfolyama idén 255 százalékot emelkedett, de jóval feljebb is állt már, mint most.

