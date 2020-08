Egy cég, aminek gyakorlatilag eltűnt a bevétele a koronavírus miatt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A SeaWorld látogatottsága és bevétele is óriási ütést szenvedett el a második negyedévben a koronavírus miatt, miután a járványhelyzet közepette a cégnek be kellett zárnia az élményparkjait, és azok a negyedév legnagyobb részében zárva is tartottak – derült ki a társaság második negyedéves gyorsjelentéséből.