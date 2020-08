Emelkedik a Dow, történelmi csúcsa közelében jár az S&P500

A 143 millió eurós elemzői konszenzust felülmúló, 192 millió eurós adózott eredményről számolt be ma reggel közzétett második negyedéves gyorsjelentésében a Raiffeisen Bank International. A koronavírus ellenére az osztrák bankcsoport több korábbi pénzügyi célkitűzését is megerősítette, idén azonban csak 5% körüli tőkearányos megtérülésre számít. A magyar leánybanknál az első negyedéves 10 millió eurós veszteséget most egy 32 millió eurós nyereség követte.