Felpattantak a tengerentúli tőzsdék

A gazdasági adatok várakozásainknak megfelelően látványos javulásnak indultak, mivel a korlátozások idején tapasztalt, rendkívüli mértékű hanyatlást követően a világ országainak gazdaságaiban megkezdődött az újranyitás, de a következő hónapok fontosak lesznek majd, mivel most fog kiderülni, hogy mekkora strukturális károkat okozott a járvány a gazdaságban. A költségvetési és monetáris támogatás folytatódni fog, az USA kongresszusa várhatóan újabb ösztönzőket fog kihirdetni, az EU pedig már be is jelentette a helyreállítási alap létrehozását. Ugyanakkor mintha megszűnne a kapcsolat a gazdasági háttér és a piaci fejlemények között: a befektetők a jelek szerint V-alakú talpra állást áraztak be, mondta el egy interjúban Eugene Philalithis a Fidelity Multi-Asset Investment európai vezetője.