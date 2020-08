Nagy összegű megrendelést adott az USA a Moderna vakcinajelöltjére

Nagyot emelkedett a Moderna árfolyama szerdán, miután a gyógyszergyártó cég 1,5 milliárd dolláros szerződést kötött az Egyesült Államok kormányával a cég kísérleti koronavírus-vakcinájára vonatkozóan.

A szerződés értelmében a Moderna hozzávetőlegesen 100 millió dózist szállít le az USA-nak. Egy embernek két dózisra van szüksége, így emberenként nagyjából 30,5 dollárt fizet az Egyesült Államok a Modernának, tehát a megrendelés összértéke 1,53 milliárd dollár.

A Moderna vakcinajelöltje, az mRNA-1273 egy azon kevés kísérleti szerek közül, amely már eljutott a tesztelések végső szakaszába, ami a cég szerint szeptemberben le is zárulhat.

A hatékony vakcinák és kezelések kulcsfontosságúak a világjárvány legyőzésében, az Egyesült Államok és Egyesült Királyság már többmilliárdos tételben költött a kísérleti vakcina készletek lefoglalására.

Más országok - beleértve Japánt és az EU-s tagállamokat - szintén kötöttek megállapodásokat a potenciális vakcinákra vonatkozóan, az AstraZenecaval, és a Pfizerrel.

Az üzlet megerősítésként szolgál abban, hogy a Moderna kísérleti vakcinája az egyik legígéretesebb jelölt – értékelte a helyzetet a BMO elemzője, aki egyébként „felülteljesítő” értékelést adott a cég részvényeire.

A Jefferies elemzője szerint most, hogy a Moderna az USA-val aláírta a megállapodást, más országok is jöhetnek. Az elemző szerint mások is le akarhatnak foglalni a készletekből, mielőtt még a 3-4 nagy esélyes vakcina gyártó kapacitásai teljesen elfogynak.

A Moderna árfolyama a nyitás előtt 7 százalékot emelkedett, idén pedig 277 százalékos pluszban van.

(Reuters)

Címlapkép: David L. Ryan/The Boston Globe via Getty Images