Folytatódik a Tesla őrület, rekord közelben a részvény

Emelkedik a Tesla árfolyama pénteken a nyitás előtti kereskedésben, miután két elemzőház is frissített az ajánlását a cégre. A mai emelkedéssel a Tesla megdöntheti a korábbi zárócsúcsát.

Tovább emelkedik a Tesla árfolyama a nyitás előtti kereskedésben, miután az részvény 17,9 százalékot ralizott az elmúlt két napban. A mostani emelkedéssel a Tesla megdöntheti a július 20-i 1 643 dolláros korábbi történelmi záró csúcsát, hiszen a nyitás előtt 3 százalékos emelkedéssel 1 671 dollárnál jár az árfolyam.

A mai emelkedést az indikálja, hogy két elemzőház is frissítette az ajánlását a cégre - írja a MarketWatch. Mind a Bank of America, mind pedig a Morgan Stanley változtatott a korábbi pesszimista szemléletén, és semlegesre változtatta az ajánlását. Az árfolyamok emelkedéséhez nem feltétlenül kell egy elemzőháznak vételre változtatnia az ajánlását, gyakran elég az is, ha a cég kevésbé pesszimistán áll az adott részvényhez. A Teslát egyébként 8 elemző tartásra, 12 eladásra, és 15 elemző tartásra ajánlja.

A kicsit távolabbi jövőben egyébként az árfolyam következő potenciális mozgatórugója lehet a Tesla Battery Day, szeptember 22-én.

A napon belüli történelmi rekordtól azért még távol van a részvény, július 13-án érte el ezt a Tesla, amikor 16,2 százalékos napon belüli emelkedéssel 1794,99 dollárra ugrott a jegyzés, majd végül azon a napon 3,2 százalékos mínuszban zárt a papír.

A Tesla árfolyam egyébként több mint duplájára emelkedett, 101,8 százalékkal került feljebb az elmúlt három hónapban, bőven felülteljesítve ezzel az S&P 500-at, amely 18,3 százalékot erősödött.

Címlapkép: National Motor Museum/Heritage Images/Getty Images