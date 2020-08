Újraindult a kereskedés, ugrik a 4iG árfolyama

Újraindult a kereskedés a 4iG részvényeivel, miután a vállalat fontos bejelentést tett. A 4iG közös vállalatot hoz létre, a CarpathiaSat létrehozásával a cél, hogy a társaság 2024-ben geostacionárius pályára állítsa és hosszú távon üzemeltesse Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját.

Ma piacnyitás előtt érkezett a hír, hogy egész napra felfüggesztették a 4iG kereskedését, mivel fontos bejelentés érkezik a vállalattól, amely a vállalat részvényárfolyamára is hatással lehet.

A bejelentés megérkezett: a 4iG közös vállalatot hoz létre az Antenna Hungáriával és a New Space Industries-szel, a CarpathiaSat létrehozásával a cél, hogy a társaság 2024-ben geostacionárius pályára állítsa és hosszú távon üzemeltesse Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját.

Bár a bejelentés 4iG-re gyakorolt hatásait nehéz lenne számszerűsíteni, ezt a társaság sem tette meg, annyit azonban kiemeltek a tranzakcióval kapcsolatban, hogy az első magyar műsorszórásra, internet- és telefonos szolgáltatásra, adatátvitelre és egyéb kutatási feladatokra is alkalmas műhold pályára bocsátása, valamint hosszú távú üzemeltetése illeszkedik a társaság növekedési stratégiájába. A közös vállalat létrehozása és az első magyar kereskedelmi műhold fejlesztése, illetve üzemeltetése olyan úttörő vállalkozás, amely jelentős fejlődési potenciált és további üzleti lehetőségeket is biztosít a 4iG számára. Az informatika és az infokommunikáció mellett ugyanis olyan technológiai iparágakban is jelentős szaktudásra és képességekre tehet szert, mint a távközlés, vagy az űripar.

Azóta újraindult a 4iG papírok kereskedése, az árfolyam több mint 4 százalék pluszba ugrott.