Vegyesen teljesítettek az amerikai tőzsdék

Már múlt héten is nagyot esett a turisztikai cégek árfolyama, miután múlt szombattól 14 napos karanténba kell vonulniuk azoknak, akik Franciaországból Nagy-Britanniába érkeznek, ráadásul a britek több országot is a karantén-listájukra tettek, köztük Hollandiát és Máltát is. A hétvégén több európai ország is hasonló intézkedéseket hozott, emiatt pedig lejjebb került a turisztikai vállalatok és légitársaságok árfolyama.