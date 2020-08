Nem áll le a Wizz Air, az Egyesült Királyságban nyit új bázist

A Wizz Air bejelentette, hogy új bázist nyit a londoni Gatwick Repülőtéren, amely London-Luton és a közelmúltban bejelentett Doncaster Sheffield után a Wizz Air UK, a csoport Egyesült Királyságban bejegyzett légitársaságának harmadik bázisa lesz. A WIZZ egy Airbus A321 típusú repülőgépet telepít a dél-londoni központba, és 2020. október 22-től négy új járatot indít szabadidős desztinációkra, Görögországba, Olaszországba, Spanyolországba és Máltára.

A Wizz Air első repülőgépe 2016-ban szállt fel a londoni Gatwick Repülőtérről, azóta pedig közel 1 millió utast szállított itteni járatain. Az új, gatwicki bázis megnyitásával a Wizz Air még több utas számára biztosítja a megfizethető utazást, és új járataival évente 450 000 ülőhelyet kínál népszerű nyári úti célokra, beleértve az egész évben elérhető Athént (Görögország), Nápolyt (Olaszország), Lanzarote-t (Spanyolország) és Máltát.

A mostani bővülés a WIZZ Doncaster Sheffield-i, első regionális bázisának közelmúltbeli bejelentését követi, ahol a légitársaság 2020 októberétől egy Airbus A320 típusú repülőgépet állít szolgálatba, és hét új járatot indít olyan desztinációkra, mint Alicante, Malaga, Lárnaka, Faro, Lublin, Kassa és Szucsáva.

A Gatwick és Doncaster Sheffield bázisok kapcsán induló új járatok a Wizz Air UK hálózatának jelentős bővülését eredményezik. A légitársaság már 119 útvonalon és 69 úti célon üzemeltet járatokat összesen 11 egyesült királyságbeli repülőtéren. A két új Wizz Air UK bázis megalapítása a WIZZ-hálózat gyors ütemű növekedésének időszakában történik. 2020 áprilisa óta a légitársaság több mint 200 új útvonallal bővítette hálózatát, és a közelmúltban Doncaster Sheffield-ben, Bákóban, Dortmundban, Lvovban, Lárnakában, Milánó-Malpensában, Tiranában és Szentpéterváron jelentett be új bázisokat.

A mai bejelentéssel a Wizz Air 40 közvetlen és 125 közvetett munkahelyet teremt a régióban.



A Wizz Air kidolgozta a biztonságos repülés új modelljét, amelynek keretében szigorított egészségügyi óvintézkedésekkel védi utasait és személyzetét. A HEPA filterek kiszűrik a vírusok és baktériumok 99,97 százalékát a kabin légteréből, a Wizz Air pedig további lépésekkel is támogatja az utasok fizikai elkülönítését, gondoskodik a makulátlanul tiszta, fertőtlenített fedélzetről, és csökkenti az emberek közötti indokolatlan érintkezést, így a Wizz Air utasai biztonságosan utazhatnak választott desztinációjukra.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a szintén fapados Ryanair éppen egy másik utat jár be, hiszen a koronavírusos esetszámok európai megugrása miatt a cégnek további 20 százalékkal kellett csökkentenie a szeptemberi-októberi kapacitásait. Egyébként voltak arról spekulációk, hogy a Wizz Air is hasonlóan fog lépni, ezzel szemben a terjeszkedés útját választotta a cég.

A Wizz Air árfolyama 3 százalékkal került ma feljebb, míg idén 8,7 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images