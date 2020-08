Ratatics Péter: Rövid távon az emberek viselkedése, a gazdaság dinamikája vissza fog rendeződni

A járványt követő korlátozó intézkedésekkel, határzárakkal márciusban felgyorsult a dominóeffektus, a Mol is alaposan megérezte a pandémia negatív hatásait, jelentősen visszaesett az üzemanyagértékesítés, a nemzetközi olajnagyhatalmak közti viaskodások következtében túlkínálatossá vált piacon rekordgyorsasággal esett az olajár, ilyenre 15 éves szakmai karrierjéből nem is emlékszik Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója. A menedzser szerint azonban rövid távon az emberek viselkedése, a gazdaság dinamikája vissza fog rendeződni, az elmúlt hónapokban jól vizsgázott home office pedig nem megoldás mindenre, ebből a szempontból továbbra is van létjogosultsága az épülő Mol-székháznak. Ratatics Péterrel válságkezelésről, az otthon végzett munka számonkéréséről, iparági konszolidációról, a szektor részvényeinek árazásáról, az új székházról és a mobilitási szolgáltatások jövőjéről is beszélgettünk, utóbbival kapcsolatban elhangzott, hogy reális elképzelés, hogy a jövőben a Mol szolgáltatásait igénybe véve Budapestről lemenjünk az Adriára.

Az olajtársaságok más vállalatoknál hamarabb szembesültek a koronavírus-járvány és a korlátozások negatív hatásaival. A Molnál mik voltak az első jelek, amik arra utaltak, keresleti és kínálati sokk jön?

Az első jelek legelőször a kínai járványhelyzet kapcsán mutatkoztak, és ahogy egyre szigorodott a karantén, elindultak a leállások, ez magával hozta a nemzetközi kőolajpiacon a keresletcsökkenést. Európában Észak-Olaszországot érte el elsőként a koronavírus, onnantól a mi életünkben is nagyon erősen éreztette hatását a járvány, hiszen van egy olaszországi operációnk is. Aztán ahogy az egyes országok egymás után lezárták határaikat, felgyorsult a dominóeffektus. Ha ezt számszerűsítjük, akkor március közepén csoportszinten kb. 30-40 százalékkal csökkent az üzemanyagértékesítésünk, a teljes régióban visszaesett a forgalom. Ráadásul a nemzetközi olajnagyhatalmak közti viaskodások következtében túlkínálati piac jött létre, ami rekordgyorsasággal döntötte be az olajárakat. Az elmúlt 15 éves szakmai karrieremből nem is emlékszem olyanra, hogy ilyen gyorsaságú olajárcsökkenés történt volna. Az már történelmi momentum, hogy Amerikában a WTI típusú olaj ára rövid időre negatív tartományba került. Ez a mi irányadó jegyzésárainkat nézve nem volt így, hiszen a Brent ára nem esett ekkorát, de itt is jelentős hatást fejtett ki.

Mik voltak az első lépések, amikkel a Mol reagált a járványhelyzetre?

A kezdetektől fogva nagyon fontos volt nekünk a munkavállalóink és a fogyasztóink egészségének védelme, illetve az országok energiabiztonságának megtartása. A Mol egy olyan stratégiai vállalat, egy olyan iparágban működik, ahol a finomítónak a hét mindennapján, a nap 24 órájában működnie kell, ez biztosítja az ország, illetve a régió üzemanyag-ellátását. Mi soha nem állhatunk le. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítottunk munkavállalóink egészségének megőrzésére. Nemcsak a maszk-, és kesztyűhasználatot, testhőmérséklet-mérést, valamint a harmadik feles munkavállalók munkavégzésének leállítását rendeltük el, hanem fokozottan figyeltünk higiéniai előírásokra, a távolságtartás bevezetésére, a közös étkezések leállítására – rengeteg olyan, aprónak tűnő, de nagyon fontos rendelkezést hoztunk, ami azt próbálta elősegíteni, hogy a munkavállalók közötti esetleges vírusterjedést meg tudjuk állítani. Magyarországon az első olyan nagyvállalatok között voltunk, ahol széles körű tesztelést is bevezettek.

Viszonylag hamar hiány volt fertőtlenítőszerből, mi sem tudtunk venni. Ekkor jött az ötlet: a termékfejlesztő kollégák intenzív kutatómunkával a WHO ajánlására alapozva elkészítették a receptúrát, aztán két hét alatt átállítottuk az ablakmosófolyadék-gyártó üzemben a gépsort és elkezdtünk kéz- és felületfertőtlenítőszert előállítani. Ez a rendkívüli idők rendkívüli döntéseinek címlapsztorija volt nálunk.

Az egyes üzleti tevékenységekben milyen lépéseket tettek a válság kezelésére?

A járvány begyűrűzésekor, áprilisban válsággazdasági üzemmódra álltunk át, és többek között felülvizsgáltuk a beruházási és fejlesztési terveinket is, úgy, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljunk. Így 25 százalékkal 1,5 milliárd dollár alá csökkentettük beruházási költségeinket, működési költségeinkből szintén visszavettünk. A finomítóink működését a kereslet változásához igazítottuk és 70 százalékos működésre állítottuk át. A 20 dolláros olajár az Upstream szegmenst kifejezetten rosszul érintette, és ahogy mindenki, úgy mi is racionalizáltuk a termelési portfóliónkat.

Hogy állt át a Mol a home office-ra?

Mintegy 26 ezer munkavállalónk van, ehhez jön még hozzá a töltőállomásokon 17 ezer dolgozó. A teljes létszámból mintegy 6 ezer kolléga végez irodai munkát, nekik egy hét alatt sikerült 90-95 százalékban átállniuk az otthoni munkavégzésre. Az átállásban nem voltak nehézségeink, hiszen előtte volt egy kétéves „felkészülés”, amikor a távkommunikációs eszközöket, mint a laptop vagy okostelefon, integráltuk a napi operatív munkavégzésbe. Ezáltal nemcsak az irodai, hanem a fizikai, telephelyeinken dolgozó kollégák is elkezdték rendszeresen használni ezeket az eszközöket és az applikációkat, amelyek a napi kommunikációt és a kollaborációt segítik.

Mennyiben marad tartósan része a Mol működésének a home office?

A digitalizáció elmélyítése egyértelmű, az már nem kérdés, hogy van-e rá szükség vagy nincs, csupán a bevezetés gyorsaságát, a méretét, a mélységét kell mérlegelniük a vállalatoknak. A digitalizáció segítségével a home office vagy a flexibilis munkavégzés az elmúlt időszakban jól vizsgázott, hiszen hatékonyan tudtuk beilleszteni a napi működésbe. De ha az a kérdés, hogy a home office megoldás-e mindenre, akkor a válaszom nem. Én egy vegyes munkavégzési stílusban hiszek, az ember találja meg a leghatékonyabb munkavégzéshez alkalmas környezetet, körülményeket. Az irodai munkavégzést a jövőben sokkal inkább a kollaborációra, az együtt gondolkodásra, bizonyos témáknak a megvitatására, ötletgenerálásra kell használni, míg az irodán kívüli munka – ami nem feltétlenül az otthont jelenti – a hatékony munkavégzésről fog szólni. Ebben kell egyfajta flexibilitás, de ugyanakkor kellenek a szabályok is. Itt jönnek be azok a kérdések, hogy törzsidő, legyenek-e olyan időzónák, amikor mindenki álljon rendelkezésre, mondjuk 10 és 14 óra között, és legyen-e természetes, hogy előtte valaki 8-9 között sportolni megy. Ennek bevezetéséhez viszont az kell, hogy fejlődjünk az elvégzett munka mérésében, számonkérésében.

A vállalat felsővezetése milyen gyakorlatot követett? Te például hogyan dolgoztál a kijárási korlátozások heteiben?

Március 16-án az irodai dolgozóink 90 százalékát küldtük home office-ba, akkor én is jellemzően otthonról dolgoztam, csak heti egyszer jöttünk be a székházba a felsővezetőkkel. Talán a karrierem egyik mérföldköve, hogy csaknem 2500 munkavállaló követte élőben az első online munkavállalói fórumot.

Vannak olyan végrehajtott beruházások, akvizíciók, amiket a válság fényében, jól ismerve a működési környezet változását, utólag már nem valósítana meg a Mol?

Én megfordítanám: van számos olyan projektünk, melyeket a járványhelyzet igazolt. Ilyen például a kiskereskedelemben elkezdett transzformációs projekt, amely az elmúlt időszakban még inkább önigazolást nyert, hiszen világosan látszik, hogy nemcsak az üzemanyag típusú kiskereskedelemre kell fókuszálnunk, hanem minden másra is. De hogy ne kerüljem meg a kérdést, az is látszik, hogy a kiskereskedelemben az online értékesítésünk el van maradva ahhoz képest, ahol lennünk kellene, és amit egy ilyen pandémiás helyzet egyértelműen igényelt volna. Ebből tanultunk, és vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogyan tudunk sokkal jobban jelen lenni ezen a területen. Ugyanakkor az, hogy magunk építettünk fel egy nem üzemanyag típusú kiskereskedelmi tudást, nagyon jó döntésnek bizonyult. Ez egy olyan alap, ami megteremti a lehetőséget arra, hogy az e-commerce-ben is gyorsan tudjunk majd haladni. Ugyanez igaz a digitalizációra. Ebben mi kellően hamar léptünk, de még nem tartunk ott, ahol szeretnénk.

A járvány és a korlátozások több területen is alaposan megváltoztatták az életünket, mik lehetnek azok a trendek, amik tartósan velünk maradnak?

Rövid távon az emberek viselkedése, a gazdaság dinamikája vissza fog rendeződni. Bár a GDP növekedése elég erős korrelációban van az energiafelhasználással és az üzemanyag-fogyasztással is, azt gondolom, hogy ez szépen vissza fog rendeződni, a Mol féléves eredményein is látszik, hogy az áprilisi mélypontot követően az üzemanyagkereslet fokozatosan helyreállt június végére, viszont beindultak olyan hosszú távú folyamatok, amelyek jelentősen át fogják alakítani az életünket. Ezek nem csak a pandémiának köszönhetők, sok esetben egy egyébként is meglévő problémára adott szabályozói válaszról van szó, ilyenek például a szén-dioxid-kibocsátási kérdések, a zöld átmenet kérdésköre, ezek hihetetlen mennyiségű beruházást igényelnek. Ezeket a beruházásokat a múltban a legtöbb gazdasági társaság próbálta halogatni, hiszen nem volt megtérülése, most azzal, hogy a gazdaságélénkítő csomagokban az EU jelentős összegeket biztosít például a zöld átmenet projektek támogatására, fel fog gyorsulni a fosszilis üzemanyagok felhasználásának csökkenése, és nemcsak a közlekedésben, hanem az egyéb felhasználási módokban is. Mindez vissza fog hatni az olajiparra. Rövid távon az olajár vissza fog rendeződni, illetve a finomítói marzsok is a kereslet-kínálat kiegyenlítődése mentén helyre fognak állni. Ez egy átmeneti externália, ami most zajlik.

Az iparág átalakulása konszolidációt is hozhat, ebben mennyire lesz aktív a Mol? Látszanak már jó vételi lehetőségek?

Egy Mol méretű vállalatban, ahol komplex üzleti területek vannak, mindig van folyamatban lévő akvizíciós felülvizsgálat, projekt. Viszont az ilyen gazdasági válságok nem kedveznek az akvizícióknak, mert a vevők olcsón szeretnének vásárolni, az eladó pedig úgy gondolja, hogy ez csak egy átmeneti állapot, ezért nem a mostani működési környezetnek, hanem a jövőben vártnak megfelelő áron szeretne eladni. Nekünk ettől függetlenül továbbra is aktívnak kell maradnunk, hogy gyorsan tudjunk reagálni, ehhez pedig jó alap a szigorú pénzügyi menedzsmentünk. Az elmúlt években erősen optimalizáltunk, a csökkenő EBITDA-nkra csökkenő CAPEX kiadásokkal is reagáltunk, mindig figyeltünk arra, hogy a szabadpénz-termelő kapacitásunk magas legyen, emellett legyen olyan le nem hívott hitelkeretünk, amit fel tudunk használni akár akvizíciók finanszírozására is.

Az iparági konszolidáció elkezdődött, főleg az olajiparban. Nagyon erős transzformáció küszöbén vagyunk, ennek során az energiahordozók, azon belül is a fosszilis energiahordozók szerepe meg fog változni. Ez a régiónkban is óhatatlanul piaci konszolidációt fog okozni, aminek például Lengyelországban már láthatjuk is az első jeleit, a PKN és a Lotos tervezett összeolvadásával. Egy ilyen típusú felvásárlást az EU versenyhatóságának is jóvá kell hagynia, ezért mindig figyelembe kell venni a helyi fogyasztói érdekeket is, emiatt rákényszerítik az összeolvadó cégeket, hogy bizonyos eszközöket adjanak el. Ha a Mol-csoport lát ilyen, számára érdekes eladást, megvizsgáljuk a lehetőséget.

A második negyedévben a két legfontosabb szegmens, az upstream és a downstream gyenge teljesítménye mellett a fogyasztói szolgáltatások üzletág a két nagy szegmenshez hasonló EBITDA-t ért el, az első félévben a Mol legnagyobb szabad pénzáram hozzájárulója volt. Meglepte a cég vezetését, hogy ilyen erős lett a fogyasztói szolgáltatás szegmens? Mi lehet az üzletág szerepe a jövőben?

Valószínűleg nem találkoztál még ennyire boldogan szomorú divízióvezetővel, mint amilyen én vagyok. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert az upstream és a downstream szegmens teljesítménye visszaesett, annak viszont örülnöm kell, hogy nagyjából az EBITDA egyharmada a fogyasztói szolgáltatásból jött. Az lepett meg, hogy ez ilyen hamar bekövetkezett. A 2030-as stratégiánkban célként szerepel, hogy az EBITDA harmada a fogyasztói szolgáltatásokból származzon, igaz, azt is mondtuk, hogy jóval nagyobb, tehát kb. egymilliárd dollár értékben, ami előrevetíti azt, hogy egy növekvő cégcsoport növekvő EBITDA-termelő képességét vesszük figyelembe. Az, hogy ezt az arányt 10 évvel hamarabb elértük, egyrészt a fogyasztói szolgáltatások erősödésének köszönhető, hiszen az elmúlt években mindig két számjegyű EBITDA-növekedési ütemet tudtunk tartani, másrészt ehhez kellett az is, hogy a többi üzletágunk az olajiparban soha nem látott, rossz bolygó együttállásban legyen. A fogyasztói szolgáltatások ellenállóképessége, olajártól független teljesítménye most különösen felértékelődik a Mol-t figyelők szemében. Azt mindenki elfogadja, hogy az olajipar ciklikus iparág, általában egymásnak ellentétes mozgásokkal. Ez most gyökeresen megváltozott.

Ez előbb-utóbb tükröződhet a Mol árazásán is.

A befektetők az olajipari vállalatokat épp a ciklikusság – eddig amikor a kőolajár lent volt, a finomítói marginok fent voltak - és az ebből adódó kockázatok miatt jellemzően 4-6 közötti EV/EBITDA szorzóval szokták értékelni. A kiskereskedelem viszont ebből a szempontból más, egy kiskereskedelmi vállalatnál ez az árazási szorzó a 10-es nagyságrendben van, hiszen a ciklikusságból adódó kockázat nincs benne, viszont van benne érték, mint a fogyasztói lojalitás, a brand awareness illetve az ügyfélbázis, amely a napi tranzakciókat hozza. Ha a fogyasztói szolgáltatások nagyságrendileg 500 millió dolláros EBIDTA-ját megszorozzuk tízzel, az magasabb értéket jelent, mint ami jelen pillanatban a teljes Mol-csoport kapitalizációs értéke. A jövőben a fogyasztói szolgáltatások értékeit kell még jobban hangsúlyoznunk, kihasználnunk. Ebben a régióban nagyságrendileg 10 millió ügyféllel rendelkezünk, a napi tranzakciószámunk több mint egymillió, az aktív, lojális ügyfélszámunk is folyamatosan növekszik, és erre nagyon erős fókuszt is helyezünk a digitalizáció keretében. Ezek azok az értékek, amelyeket még jobban szeretnénk kihasználni. Ennek talán a legjobb szimbóluma a kávé. Mi, mint üzemanyag-kiskereskedő vagyunk a legnagyobb kávézóhálózat Kelet-Közép-Európában.

Tavaly 56 millió csésze kávét adtunk el, ez sokkal több, mint a Starbucks és a Costa Coffee együttvéve ebben a régióban.

Hogyan alakul át a mobilitási megoldások, mint a Mol Limo, a Mol Bubi vagy a Slovnaft BAJK szerepe, üzleti modellje a pandémia miatt?

A kijárási korlátozás nyilván nem segít a mobilitási eszközök kihasználtságán. Viszont, ha figyelembe vesszük a napi használati megoszlást, akkor ebben az időszakban a megosztott közlekedési eszközökre sokkal nagyobb arány jutott. Értelemszerűen nem lehet arra apellálni, hogy folyamatos pandémiás félelemérzet lesz bennünk, amikor felülünk a villamosra, és inkább a Bubit választjuk vagy kibéreljük a Limót. Viszont ez segít abban, hogy az emberek kipróbálják, és aki kipróbálja, az el tud kezdeni benne gondolkodni, hogy milyen értéket, flexibilitást, kényelmet tud adni ezeknek az eszközöknek a kombinálása. A Mol mobilitási jövőképe arról szól, hogy hogyan tudunk a fogyasztóink számára olyan komplex szolgáltatási platformot nyújtani, amellyel az élethelyzetük, a lokációjuk vagy a leutazni kívánt távolság alapján a legolcsóbb vagy leghatékonyabb eszközöket tudja igénybe venni. Egy kicsit úgy kell elképzelni, mint amikor a navigáció megkérdezi, hogy a legrövidebb, a leggyorsabb vagy a legolcsóbb útvonalat választod. Egyrészt van a car sharing szolgáltatásunk, ott van a flottakezelő cégünk, ami céges ügyfeleknek nyújt gépjárműhasználatot, és nem annyira köztudott ugyan, de a Molnak van befektetése a tömegközlekedés terén is, hiszen az ITK Holdingban lévő részesedésünk révén már részt veszünk a közösségi közlekedésben Kecskeméten, Debrecenben és Budapesten. Ezek egyelőre önállóan terjeszkedő tevékenységek, de a közeljövőben ezeket szeretnénk összekapcsolni és ezzel megteremteni a kényelmi átjárhatóságot.

Kúthálózattal tíz országban van jelen a Mol, de mobilitási szolgáltatásokat még csak kettőben nyújt. Szerepel a tervek között, hogy exportálják a megszerzett tudást, akár határon átnyúló szolgáltatásokat is nyújtsanak? Mikor lehet például realitás, hogy Limóval Budapestről lemenjünk a horvát tengerpartra?

Az nem reális, hogy mind a tíz országban belátható időn belül mobilitási szolgáltatóként lépjünk fel. Magyarországon kezdtük, nem véletlenül, hiszen Magyarországon van a legnagyobb piaci részesedésünk. A rövid távú célunk az, hogy itt építsünk fel egy olyan szolgáltatást, ami utána exportálható. Először bizonyítsuk ennek az életképességét, essünk túl a gyerekbetegségein, rengeteget tanultunk ugyanis az elmúlt időszakban mind az elektromos autók töltéséről, mind az üzemeltetéséről, mind a fogyasztói ügyfélkezelésről, valamint az egész car sharing szolgáltatásról. Ha ezek összeálltak eggyé, akkor lehet ezt exportálni azokba az országokba, ahol erős a brandünk, kihasználva a szinergiákat. Ha ezek jól működnek, és ez már inkább az álom kategória, akkor el tudom képzelni azt, hogy egy egész Európát lefedő, országokon átívelő mobilitási szolgáltatóvá lépünk elő.

A következő lépés az, hogy a Mol szolgáltatásait igénybe véve lemenjünk az Adriára vagy Zágrábba, Bécsbe, Pozsonyba egy koncertre, ezek mind reálisan hangzó lehetőségek.





Mol Limónál cél, hogy idővel kizárólag elektromos autókkal működtessék a szolgáltatást, ez mikorra várható?

Úgy fogalmaznék: nem az a tervünk, hogy a Mol belsőégésű motoros autókkal tartsa fenn a car sharing szolgáltatást. Nekünk azt kell figyelembe vennünk, hogy a gépjárműgyártók a saját portfóliójukban az elektromos autókat milyen időtávon belül tudják olyan tulajdonságokkal felszerelni, mint a hatótáv, a töltési sebesség vagy az ár, amelyek ténylegesen használhatók a mindennapi életben. Azt látjuk, hogy főleg a szén-dioxid-kvóta drágulása miatt a belsőégésű motorral rendelkező gépjárművek ára egyre nőni fog, miközben az elektromos autóké az akkumulátor tömeggyártása miatt és annak a fajlagos költségcsökkenése miatt egyre csökken, miközben egyre jobb menettulajdonságokkal rendelkeznek majd. Már kezd körvonalazódni az is, hogy megéri üzemeltetni elektromos töltőket, hiszen kilométerre vetített energiát értékesítünk. Ilyen értelemben a Molnak teljesen mindegy az, hogy a fogyasztó literben akarja átvenni az energiahordozót vagy kilowattórában, én ki szeretném elégíteni az ő energiaigényét, és ezen szeretném megkeresni azt a pénzt, ami az én beruházásomat megtéríti, és a befektetőknek vagy a tulajdonosoknak is az osztalékot finanszírozza. A nyár közepén bevezetett új applikációnknak köszönhetően pedig jó úton járunk a cél elérésében. Ennek révén újfajta, az autók villamos energia felvételi képességét figyelembe vevő fizetési megoldást teszünk lehetővé, még inkább alkalmazkodva az elektromos autóval rendelkezők igényeihez. Egyre több minden valósul meg a kis vegykonyhánkban, ami abba az irányba megy, hogy a mobilitási szolgáltatásunkon túl az üzemanyag-vételezés bármilyen formáját kényelmi körülmények között tudjuk biztosítani.

Mik a tervek, célok az elektromos töltőhálózat fejlesztésében?

Jelen pillanatban 105 töltőnk van, ezt év végéig mintegy 200-ra fogjuk növelni. Ezek mind nagyteljesítményű töltők, 50-150 kW-ig rendelkező töltési kapacitásokat tudják biztosítani. A 150 kW-ot ma még csak néhány forgalomban lévő autó akkumulátora tudja felvenni, ezért egy ilyen teljesítményt két 75 kW-os töltőre tudunk bontani, jelenleg az is bőven elég. A hosszú távú terv, hogy ott legyünk a piacon, elfoglaljuk a stratégiailag fontos pozíciókat, ügyfélbázist építsünk, tudatosságot, ügyfél-elégedettséget, lojalitást, és ahogy egyre nagyobb számban jönnek az elektromos gépjárművek, úgy tudjuk majd mi is fejleszteni a töltőállomás-hálózatot. Természetesen figyeljük a versenytársainkat is, az ország lefedettsége mellett célunk, hogy a saját ügyfeleinknek hogyan tudjuk biztosítani az ország vagy a régió átjárhatóságát. Először az volt az elképzelésünk, hogy 150 km-ként legyen egy töltő, ma már kb. 70 kilométernél tartunk. Illetve értelemszerűen a városokban ennél sokkal sűrűbben helyezünk el töltőoszlopokat, Budapesten több mint tíz töltőpontunk van.

Az elektromos autók elterjedésében milyen sebességgel számoltok?

Nagyon beszédes adat, hogy a tavalyi első negyedévhez képest idén az első négy hónapban 81,7 százalékkal több elektromos autót helyeztek forgalomba Európában, az újautó-értékesítésnél pedig már 7,5 százalékot is elérte az elektromos gépjárművek aránya. Ha ez a trend folytatódik, akkor pár év, és ott tartunk, hogy az elektromos autók az eladásokban és az autóparkban is nagy volument tesznek ki. 2-3 éven belül lesz egy fordulópont, elsősorban az árak csökkenése miatt. Nem feltétlenül az állami támogatás miatt lesznek olcsóbbak, hanem a gépjárműgyártók is kénytelenek megtalálni a hatékony gyártási módot, hiszen ellenkező esetben a szén-dioxid-kvóták miatt őket is büntetik. Egyre több gyártó jelenti be, hogy a legkisebb modelljeikből csak elektromos verziókat gyártanak, ez pedig a lakosságot is rá fogja kényszeríteni arra, hogy az elektromos modelleket válasszák. Van egy olyan mondás, hogy ha nem tudod megállítani a változást, akkor állj az élére. Az elektromobilitás vagy az alternatív üzemanyagok kérdésére nem adhatunk más választ, hogy ha nem tudjuk megállítani, akkor az élére állunk. Ebben a keretrendszerben kell megtalálnunk a megfelelő üzleti modellt.

Milyen irányba változhat a Mol 2030-as stratégiája? Lehetséges ilyen turbulens környezetben hosszútávon tervezni?

A 2030-ig szóló stratégiánkat 2016-ban alkottuk meg, most közelítünk az ötéves ciklushoz, amikor érdemes újra átnézni a feltételezéseinket, mik azok az üzleti eredmények, amiket már elindítottunk a változás útján, és hogy jó-e az irány. Egy dolog, ami még inkább fókuszt nyer ebben, az a fenntarthatóság. A CO2-csökkentés megkerülhetetlenül fontos szempont, de az újrahasznosítás kérdésköre is, nagyon erősen keressük, hogy a Mol-nak milyen szerepe lehet akár a hulladékgazdálkodásban, akár az újrahasznosításban. Fontos területünk a petrolkémián belül a műanyaggyártás, vizsgáljuk például annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk ennek az alapanyagait – akár újrahasznosításból – biztosítani. Egy másik fókuszterület a kiskereskedelem, de fontos a megújuló energia témakör is.

A megújuló energiában milyen fejlesztésekben gondolkodtok?

Nagyon rövid időtávon belül szeretnénk elérni, hogy az összes kiskereskedelmi egységünk működéséhez szükséges energiát megújuló forrásból lássuk el, ez nagyjából 120 megawattot feltételez, jelenleg 30 megawatt naperőmű-kapacitásunk van. Ezzel az ökológiai lábnyomunkat akarjuk csökkenteni. De ehhez szervesen kapcsolódik az a célunk is, hogy az elektromos áramot, mint közlekedési energiát használjuk, vagyis a Mol a gépjárművekbe betöltött elektromos áramot megújuló energiából állítsa elő. Nagyon fontos szempont, hogy a nettó egyenlegünk meglegyen. Ha hosszabb időtávra nézünk előre, nagyon bízom abban, hogy gigawattos nagyságrendről beszélhetünk majd. A fókusz egyértelműen a napenergián van, de az országok szabályozása mentén a szélerőművek is érdekesek lehetnek.

Megújuló energetikai akvizíciókban is gondolkodtok?

Mindenre nyitottak vagyunk, sőt, ha a mai 30 megawattot veszem alapul, ennek valamivel több mint a fele saját beruházás volt, meglévő, nem hasznosítható ipari területekre tettünk naperőműveket, a másik részét pedig a piacról vettük. Ezek már mind termelnek az ország különböző területein. A jövőt is így látjuk, hogy akár saját beruházásban, akár készülő projektek megvételével bővíthetjük a portfóliónkat.

Hol tart a székházépítés?

2022. szeptember 1. a terv a költözésre. Az építkezés már meghaladta az ütemtervet, a toronyépület 6. emelete van meg, a Rákóczi hídról már egészen kivehető látványt nyújt. A pódiumépület is már föld felett van. Szépen haladunk, és ebben a pandémiás helyzet sem okozott törést, pedig nagyon szigorú egészségügyi szabályokat vezetett be a kivitelező is. Eddig alapvetően Magyarországon előállított alapanyagokat szereltek be, az első nagyobb mennyiségben külföldről érkező elemek a homlokzati elemek lesznek, nyílászárók, üvegfelületek stb., ezek beépítése ősszel kezdődik, de sok minden függ a járvány esetleges második hullámától.

Adódik a kérdés, hogy a járvány fényében, a home office terjedésével most is a székház megépítése mellett döntenétek?

Az iroda alapvetően arra kell, hogy a kollégákkal a cross divizionális vagy a több különböző szaktudást igénylő munkafeladatokat közösen jól meg tudjuk oldani. Az új épület belső kialakítása pont erről szól. Olyan tereket alakítunk ki, amely alkalmazkodik a különböző munkastílusokhoz vagy munkanemekhez. Például, ha valaki elmélyülten, csendes környezetben akar dolgozni, erre van egy könyvtárnak elnevezett épületrészünk, ahol tényleg úgy kell viselkedni, mint egy könyvtárban, nincs telefon vagy beszélgetés. Viszont az épület nagy része nagyobb asztalok körbeüléséről és egy dinamikus, projektalapú munkavégzésről szól. Ez az igény továbbra is megvan, azt gondoljuk, hogy ez alapján helyes az új irodaház megépítése. Egy másik kérdés az üzleti megközelítés. Ha az a kérdés, hogy mi a drágább, mi a hatékonyabb, gazdaságilag a legjövedelmezőbb, optimalizálni 10 százalékkal az irodaköltségeidet vagy a benne dolgozók hatékonyságát, ez a második kb. 90 százalékot visz el a teljes tortából. Egy dolog azonban alaposan megváltozott, a Mol-csoportnak is végesek a pénzügyi erőforrásai, és bizonyos kérdésekben olyan döntéseket kell meghozni, amikre korábban nem volt szükség, sokkal hatékonyabbá kell válni a döntéshozatalban, a fókuszok megfogalmazásában.

Kisebb vagy nagyobb székházra lenne szükség az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján?

Ez 2500 főre van tervezve, 80 százalékos desk sharing ratio megfogalmazásával, tehát az eredeti tervek szerint is kevesebb asztal, munkaállomás lesz az épületben, mint ahány kolléga beköltözik, mert abból indultunk ki, hogy olyan nincs, amikor mindenki bent van, mindig van valaki szabadságon, üzleti úton, beteg stb. Plusz a home office már eddig is része volt a vállalati kultúrának. Az, hogy kisebbet kellett volna építeni, ingatlanfejlesztői szempontból nem racionális, akkor nem ekkora területen kellett volna fejleszteni. Viszont nekünk a lokáció is nagyon fontos volt, nemcsak azért, mert a 11. kerületben „szocializálódtunk”, hanem mert nagyon fontos számunkra az az üzenet, hogy egy lépés legyen tőlünk a természet. A Kopaszi-gát csodás látványt nyújt, ez jelentősen segítheti az ott dolgozók kreativitását is.

