Elektromosautó-lázban ég a világ, jönnek a Tesla trónkövetelői

Bár a világ nagy autógyártói is egymás után rukkolnak elő elektromos modellekkel, ebben a témában egyértelműen a Tesla jut elsőként eszünkbe, róla szólnak a hírek, vele van tele a sajtó, ami nem kis részben Elon Musknak, a mémeknek és botrányoknak is köszönhető, ráadásul a cég részvényárfolyama is rakétaszerűen emelkedik, az idei ralival a Tesla lett a világ legnagyobb piaci értékű autógyártója. Pedig, ha csak a tőzsdei jelenlétet nézzük, akkor már nincs egyedül a Tesla, egymás után érkeznek a trónkövetelők, egyre több a tőzsdén jegyzett elektromosautós cég, amelyek többsége azért eddig inkább csak az ígéretekkel és lehetőségekkel csábította a befektetőket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetett volna a részvényeikkel pénzt keresni, sőt. Megnéztük, milyen vállalatok részvényein keresztül szállhatnak be a befektetők az elektromobilitás forradalmába.