Brutális adatszivárgás a Youtube-nál, TikToknál és Instagramnál: százmilliók adatai kerültek nyilvánosságra

235 millió Instagram, TikTok és Youtube-felhasználó profiladatait tárolták titkosítatlan adatbázisokban a világhálón - derítette ki a Comparitech kiberbiztonsági vállalat.

A Forbes ír arról, hogy a megfelelő titkosítással nem rendelkező adatbázisokra a Comparitech kiberbiztonsági vállalat szakértői bukkantak rá, a legnagyobb "kapást" 100 millió Instagram-felhasználó profiladataira való rábukkanás jelentette. Emellett többek közt egy 42 millió TikTok-felhasználó adatait, illetve egy 4 millió Youtube-profil adatait tartalmazó adatbázist is találtak.

Minden ötödik profilhoz személyes telefonszám és e-mail cím is tartozott, emellett szinte minden esetben elérhető volt a felhasználók valódi neve, profilképe és személyes leírása is, valamint a követőikre vonatkozó statisztikai adatok is.

A Comparitech szerint az adatok nagyon értékesek lehetnek spammereknek és adathalászoknak. Az persze, hogy ők felfedezték a neten az adatokat, nem feltétlen jelenti azt, hogy illetéktelen kezekbe is kerültek, de könnyen lehetséges, hogy a mintegy a sötét weben fellelhető, mintegy 100 ezer nem megfelelően tárolt adatbázisból az egyik a mostani leakkel is átfedést mutat.

Az adatokat a kiberbiztonsági szakértők szerint a Deep Social szerezte meg és gyűjtötte be, ez egy közösségi médiaelemző vállalat volt, mielőtt csődbe ment azt követően, hogy az Instagramot kezelő Facebook megtiltotta nekik az adatgyűjtést. A Deep Social adatai egy hongkongi céghez, a Social Datához kerültek, miután a kiberbiztonsági szakértők felhívták a figyelmet az adatszivárgásra, a vállalat minden adatot törtölt az internetről.

