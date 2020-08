Nem tudod milyen részvényt vegyél? A Wall Street legjobb elemzőinek van pár tippje

Dropbox

Alex Zukin, az RBC Captial elemzője szerint a fájlmegosztó szolgáltatást nyújtó Dropboxnak jelentős felértékelődési potenciálja van. Zukin megismételte a vételi ajánlását a Dropboxra a vállalat második negyedéves gyorsjelentése után, 30 dolláros célárral, ami 46,3 százalékkal van magasabban, mint a mostani árfolyam, a Dropbox egyébként idén 14,4 százalékkal került feljebb.

A második negyedévben a Dropbox verte az elemzői várakozásokat mind bevételek, mind előfizetőszám tekintetében, valamint a gyorsuló éves ismétlődő bevételek növekedése is számottevő volt. A cég harmadik negyedéves és 2020-as előrejelzése szintén verte az elemzői konszenzust, és Zukin szerint még konzervatívnak is mondható.

Az elemző szerint a vállalat marzsai 2024-ig jelentősen bővülhetnek, emellett a részvényt növekedéssel kiigazított, és abszolút bázison is alulértékeltnek tartja. Zukin további erős negyedévekre számít a Dropboxtól, amelyek megváltoztathatják az előbbi narratívát.

A Dropbox egyébként egy nagy piaci lehetőséget használ ki, hiszen összeköti a felhőalapú tárhely megoldást a csapatmunkával és kollaborációval, valamint a munka produktivitásával. Zukin szerint a cég mindezt magas növekedési potenciált biztosító, és széles marzsokat biztosító üzleti modellel teszi, valamit további növekedési lehetőségek után is kutat a társaság.

Zukin benne az 50 legjobb elemzőben a Wall Streeten, 71 százalékos a sikerrátája, és 26 százalékos az áltagos értékelésenkénti megtérülése.

Moderna

A biotech cég Moderna árfolyama 243 százalékot ralizott idén, fűtve a cég mRNA-1273 nevű koronavírus vakcinájával kapcsolatos optimizmustól. Augusztus 11-én a társaság bejelentette, hogy az amerikai kormány 1,53 milliárd dollár értékben 100 millió adagot rendelt a vakcinából, korábban pedig 955 millió dollárt fektettek a cégbe, hogy felgyorsítsák a vakcina engedélyezési folyamatát.

A hírek után Hartaj Singh, az Oppenheimer elemzője megismételte a vételi ajánlását a cégre, és egy kifejezetten optimista 108 dolláros célárat adott, ami több mint 60 százalékos felértékelődési potenciált jelent részvénynek.

Bár a vakcina ára valószínűleg kezdetben jóval alacsonyabb lesz, mint amit a Modenra a második negyedéves gyorsjelentést követő konferencián közölt, Singh nem aggódik emiatt, szerinte az ár ingadozni fog a következő 6-12 hónapban.

Az elemző kiemelte azt, hogy bár a befektetők hajlamosak a vakcina árára fókuszálni, azt sem szabad elfelejteni, hogy Moderna az egyetlen cég, amely megfelelő gyártási háttérrel és kapacitásokkal rendelkezik havi 10-100 millió adag vakcina legyártásához.

Singh szerint ez egy rendkívül versenyképes árazás mellett is jelentős bevételeket jelenthet, valószínűleg az elemző által várt 1 milliárd dolláros árbevételt is meghaladót. A szakember azt is kiemelte, hogy bár versenytársaknál is már folynak az előkészületek a gyártáshoz, a méretgazdaságosságtól ezek a cégek még messze vannak, a Moderna pedig előttük jár ebben.

Estee Lauder

Szintén az Oppenheimer elemzője, Rupesh Parikh tartásról vételre változtatta az ajánlását az Estee Lauderre, emellett megjegyezte, hogy a részvény felülteljesítő lehet. Rupesh igazán optimista, ami abból is látszik, hogy a ő adta a legmagasabb célárat az Estee Lauderre, 240 dollárt, ami a mostani árfolyamhoz képest 12,6 százalékkal van magasabban. Az Estee Lauder árfolyama idén 3,3 százalékkal került feljebb.

Az elemző korábban leminősítette a részvényt a kínai koronavírus helyzet miatt, amely negatívan hatott a cégre. Viszont a legutóbbi elemzésében arról számolt be, hogy alábecsülte a járvány súlyosságát, és a mélypontról való potenciális helyreállás ütemét. Rupesh most már úgy látja, hogy a korábbinál jóval gyorsabban fog helyreállni a cég profitabilitása, köszönhetően a kínai fogyasztói hangulat javulásának, az ellenálló bőrápolási szegmensnek, valamint a gyors online növekedésnek.

Lumentum Holdings

A Lumentum optikai és fotonikus termékeket tervez és gyárt többek között optikai hálózatokhoz és lézeres alkalmazásokhoz. A világjárvány ellenére a cég erős negyedéves jelentést publikált, ami verte az elemzői konszenzust bevétel és eredménysoron is, valamint a 2021-es pénzügyi év első negyedévére adott előrejelzése kedvezőbb volt, mint a Wall Street várakozásai.

A gyorsjelentést követően Alex Henderson, a Needham elemzője elmondta, hogy cég számai minden tekintetben verték az elemzői várakozásokat, a legnagyobb marzsú termékek kereslete pedig jóval meghaladja a cég által rendelkezésére álló kapacitásokat. Az elemző megismételte a vételi ajánlását, a célárát pedig 105 dollárról 115 dollárra emelte, ami 31,9 százalékos felértékelődési potenciált jelent, viszont azt is hozzátette, hogy a várakozása és a célára konzervatív, így további növekedésre lehet számítani. Lumentum árfolyama egyébként 10 százalékos pluszban van idén.

Az elemző szerint a többek között 3D érzékelés szegmens, valamint az adatkommunikációs üzletág növekedése ellensúlyozni tudja az ipari lézerek üzletágra nehezedő ciklikus nyomást. Emellett a kapacitásbővítés is arra utal, hogy bevételek növekedni fognak a 2022-es pénzügyi évben.

A vonzó értékeltség mellett Henderson azért is optimista a részvényre, mert előttünk áll 5G telefonokra való átállás időszaka, a World Facing 3D modulok megjelenése az elkövetkező néhány évben, valamint a 3D növekedése az Android piacokon, amelyek előnyösek a cég számára.

A TipRanks által követett több mint 6800 elemző közül Henderson a 117. helyen áll.

BridgeBio

A BridgeBio Pharma egy biotech cég, amely genetikai betegségekre fókuszál, többek között a rákra. A társaság nemrég jelentette be, hogy partnerségre lép a sanghaji székhelyű LianBioval, amely egy aránylag új cégnek számít, amelyet a Perseptive Advisors nevű hedge fund alapított.

A hírt követően a HC Wainwright elemzője, Ram Selvaraju megismételte a vételi ajánlását a cégre 50 dolláros célárral, ami jelentős, 70 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény számára. A BridgeBio árfolyama 16,8 százalékos mínuszban van idén.

Az elemző kiemelte, hogy a két cég partnerségével a BridgeBio már a kínai piacra is beléphet, ami a világ második legnagyobb gyógyszerpiaca. A megállapodás feltételei szerint a BridgeBio előlegként 26,5 millió dollárt kap, emellett legfeljebb 505 millió dollárt a mérföldkő és értékesítés alapú jogdíjak formájában. Az elemző elmondta, hogy a mostani értékelési modellben nem vették számításba a LianBio hozzájárulásait, tehát a partnerségből származó esetleges jövőbeli bevételeket, így további felértékelődési potenciálra van kilátás.

Az LionBiot kicsit félretéve az elemző több olyan faktort is lát, amely árfolyammozgató hatású lehet. Selvaraju arra számít, hogy a cég két új gyógyszere hamar megkapja a forgalmazáshoz szükséges engedélyeket, különös tekintettel a BBP-870-ra, amelyet molibdén kofaktor hiány kezelésére használnak, ami egy ritka betegség, amelyet agyi diszfunkció jellemez. A gyógyszer forgalmazása 2021 első félévében indulhat az elemző szerint, bár ez függ attól is, hogy mikor kapja meg a cég a szükséges engedélyeket.

Az összes elemző közül Selvaraju az 58. a TipRanksen, köszönhetően a 34 százalékos átlagos értékelésenkénti megtérülésének.

J2 Global

A digitális média cég a második negyedévben verte az elemzőket, mind árbevétel, EBITDA, és jövőbeli várakozások tekintetében. Shweta Khajuria, az RBC Capital elemzője pedig felülteljesítésre módosította az ajánlását, miután vonzónak tartja a részvény értékeltségét, a cég javuló tendenciáit, valamint a vállalat törekvését az igazgatótanács átalakítására és részvény-visszavásárlási program indítására. Mindemellett a célárát is megemelte 78 dollárról 90 dollárra, ami 28 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvénynek. A J2 Global 24,9 százalékot esett idén.

Az elemző szerint a részvény az elmúlt időszakban a koronavírus miatti bizonytalanság, valamint a negyedévközi gyorsjelentés miatt gyengén teljesített, viszont ez a két faktor mostanra veszített az erejéből, így csökkent a nyomás a papíron.

A részvény jelenleg a jóval az árfolyam historikus mediánja alatt forog, viszont a világban látható javuló tendenciák, és a cég fundamentumai is optimizmusra adhatnak okot. Emellett a társaság a médiaiparban viszonylag ellenállónak számít, hiszen limitált kitettsége van többek között az utazási és autóipari szektorokban, egészségügy tekintetében viszont erős a cég.

Khajuria azt is kiemelte, hogy a múltban a társaság vállalatfelvásárolások tekintetében is erős volt, és a cég teljes piaca is óriási, amelyen jelenleg javuló tendenciák figyelhetők meg a koronavírus válságból való kilábalás miatt. A J2 digitális média szegmensének továbbá előnyös a világ digitalizációja, különösen igaz ez egészségügyi reklámbevételekre.

Shweta Khajuria egyébként 81 százalékos sikerrátával rendelkezik, és 65,8 százalékos az értékelésenkénti átlagos megtérülése.

