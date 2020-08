A 2008-as válság óta nem történt ilyen, már az osztalék sem biztos

A koronavírus miatt a világ legnagyobb vállalatai 17-23% között csökkenthetik osztalék kifizetéseiket idén, ami akár elérheti a 400 milliárd dolláros nagyságot is a Janus Henderson friss elemzése szerint. A második negyedév folyamán 108 milliárd dollárral csökkentek a kifizetések 382 milliárdra, ami 22%-os esésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. Hasonlóra nem volt példa legalább 2009 óta.

Világszerte a vállalatok 27%-a csökkentette az osztalékkifizetését, a legrosszabbul teljesítő európai régióban ez az arány több, mint 50% volt, ráadásul az érintett cégek kétharmada teljes mértékben beszüntette az osztalékfizetést. A trend alól eddig egyelőre csak az észak-amerikai régió jelentett kivételt, főleg Kanadának köszönhetően.

Az elemzők a legoptimistább esetben is 17%-os globális csökkenéssel kalkulálnak, amivel az osztalékfizetések éves szintje 1,18 billió dollárra (1180 milliárd) esne vissza, míg a pesszimista változat 23%-os zuhanása esetén a kifizetések mindössze 1,1 billiót (1100 milliárd) érnének el.







Az egyes szektorok között azonban jelentős különbségek mutatkoznak. A bankok és egyéb pénzügyi vállalatok például a 45%-os európai csökkenés mintegy feléért felelősek, amelyek kénytelenek voltak átmenetileg beszüntetni az osztalékfizetéseket az Európai Központi Bank kérésének megfelelően. Hasonlóképpen rosszul teljesített a bánya és olajipar is a nyersanyagárak ingadozása miatt, illetve a tartós fogyasztási cikkeket előállító vállalkozások is a kötelező kormányzati lezárások okán. Ezzel szemben a technológiai és telekommunikációs, valamint az egészségügyi szektor osztalékfizetései szinte alig változtak, sőt még emelkedtek is 1,8% és 0,1%-kal. Ennek a trendnek köszönhetően a Microsoft és az Apple is bekerültek a világ 10 legnagyobb osztalékfizetője közé, ezt a listát jelenleg a svájci Nestlé vezeti, a dobogón pedig szerepel még a nyersanyagkitermelő Rio Tinto és a kínai távközlési cég, a China Mobile is.

A Janus Henderson elemzői szerint a további kilátásokat illetően néhány kulcsfontosságú tényezőre lesz érdemes koncentrálni, mint amilyen a koronavírus alakulása, illetve, hogy az európai bankok zöld utat kapnak-e, hogy visszatérhessenek az osztalékok fizetéséhez a jövő évben.

